Fünf Monate offiziell zusammen: Schweizer Fußballstar Alisha Lehmann hat sich verlobt

Alisha Lehmann hat sich verlobt: Die Schweizer Nationalspielerin will nach offiziell fünf Monaten Beziehung den britischen Realitystar Montel McKenzie heiraten. "Für immer und ewig", schrieb die Fußballerin zu den Verlobungsfotos vom Strand.

Alisha Lehmann (27) will den nächsten großen Schritt gehen: Die Schweizer Nationalspielerin hat sich mit ihrem Partner Montel McKenzie (28) verlobt. Die Nachricht verkündete sie ihren über 15 Millionen Followern mit mehreren Bildern auf ihrem Instagram-Account.

Auf den Fotos ist der entscheidende Moment festgehalten: McKenzie geht an einem Strand vor ihr auf die Knie und bittet sie um ihre Hand. Im Hintergrund sind Rosenblätter sowie kleine Leuchtbuchstaben zu sehen, bei dem Verlobungsring handelt es sich um einen stattlichen Klunker mit zahlreichen Diamanten. "Für immer und ewig", schrieb die Sportlerin schlicht zu den Aufnahmen.

Erst seit einem halben Jahr ein offizielles Paar

Allzu lange sind Alisha Lehmann, die Fußballerin mit den meisten Followern, und Montel McKenzie noch nicht zusammen. Erst am 21. Januar machten sie ihre Liebe öffentlich: Zu Lehmanns 27. Geburtstag teilten beide gemeinsame Fotos in den sozialen Netzwerken.

Lehmanns Partner ist kein Unbekannter: Der 28-Jährige nahm gleich mehrfach an der britischen Version der Dating-Show "Love Island" teil. Außerdem ist auch er als Fußballer aktiv: Aktuell spielt er semiprofessionell für den englischen Klub Folkestone Invicta in der siebthöchsten Spielklasse des Landes. Zudem gehört er zum Teilnehmerfeld der Baller League UK, einer Hallenfußball-Liga, die sportlichen Wettkampf mit Unterhaltung mischt und neben Influencern auch frühere Profis auf den Platz holt.

Genau dort sollen sich die Wege des Paares gekreuzt haben: Lehmann war seit 2025 als Teamleiterin in der Liga aktiv. Ansonsten spielt sie seit dem vergangenen Winter bei Leicester City. Zuvor trug sie bereits die Trikots von Como, West Ham, Everton oder Aston Villa. Im Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Malta und Nordirland wurde die Bernerin zuletzt nicht berücksichtigt.