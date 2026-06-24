Fünf Monate offiziell zusammen: Schweizer Fußballstar Alisha Lehmann hat sich verlobt

Alisha Lehmann hat sich verlobt: Die Schweizer Nationalspielerin will nach offiziell fünf Monaten Beziehung den britischen Realitystar Montel McKenzie heiraten. "Für immer und ewig", schrieb die Fußballerin zu den Verlobungsfotos vom Strand.
Alisha Lehmann (27) will den nächsten großen Schritt gehen: Die Schweizer Nationalspielerin hat sich mit ihrem Partner Montel McKenzie (28) verlobt. Die Nachricht verkündete sie ihren über 15 Millionen Followern mit mehreren Bildern auf ihrem Instagram-Account.