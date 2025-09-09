Fünf Monate nach seinem Tod: Val Kilmer: Diese Stars ehren den Schauspieler bei später Trauerfeier

Bereits im April war er verstorben: Um das Leben von Schauspieler Val Kilmer ein letztes Mal zu feiern, kamen nun berühmte Kollegen, Musiker, Filmemacher und seine bekannte Highschool-Liebe.

Bereits am 1. April starb der Hollywoodstar Val Kilmer (1959-2025) nach einem langen gesundheitlichen Leidensweg im Alter von 65 Jahren an einer Lungenentzündung, sechs Tage später wurde der Schauspieler eingeäschert. Am gestrigen Sonntag, erst fünf Monate später, fand eine Gedenkfeier im bekannten Chateau Marmont Hotel in West Hollywood statt.

Endlich bekam der Star aus "Top Gun" oder "Batman Forever" den Abschied, der ihm gebührt. Zur Trauerfeier erschienen berühmte Weggefährten wie Jack Black (56, in dessen Musikvideo "To Be the Best" Val Kilmer 2012 mitspielte) oder Sean Penn (65), wie "TMZ" in einer Bildergalerie der eintreffenden Gäste dokumentierte. Auch Musiker Slash (60), die Komödiantin Kristen Wiig (52), Komiker Will Forte (55) und Schauspielerin Daryl Hannah (64) erwiesen ihrem Leinwand-Kollegen die letzte Ehre. Auch unter den Geladenen: Val Kilmers erste Highschool-Liebe, die Schauspielerin Mare Winningham (66).

Regisseure wie Jerry Bruckheimer (81), die mit Kilmer einige seiner größten Filme wie 2006 "Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit" (an der Seite von Denzel Washington) gedreht hatten, betrauerten seinen Verlust mit der Familie, Freunden und Kollegen an diesem Tag.

Val Kilmer kämpfte nicht gegen den Tod

Neben der Lungenentzündung wurden in der Sterbeurkunde gemäß übereinstimmender US-Berichte akutes und chronisches Atemversagen sowie ein Karzinom an der Zunge als Todesursachen genannt. Andere darin enthaltene Diagnosen waren Unterernährung und eine Luftröhrenfistel. Kilmer kämpfte seit vielen Jahren mit gesundheitlichen Problemen.

Lange ließ der Schauspieler seine Kehlkopfkrebserkrankung aus Glaubensgründen nicht behandeln. Für "Top Gun: Maverick" (2022) trat der gebürtige Kalifornier noch einmal vor die Kamera in seiner berühmten Rolle als Iceman. Sein filmischer Abschied. Val Kilmer hinterlässt zwei erwachsene Kinder.