Fünf Monate nach seinem Tod: Val Kilmer: Diese Stars ehren den Schauspieler bei später Trauerfeier

Bereits im April war er verstorben: Um das Leben von Schauspieler Val Kilmer ein letztes Mal zu feiern, kamen nun berühmte Kollegen, Musiker, Filmemacher und seine bekannte Highschool-Liebe.
Bereits am 1. April starb der Hollywoodstar Val Kilmer (1959-2025) nach einem langen gesundheitlichen Leidensweg im Alter von 65 Jahren an einer Lungenentzündung, sechs Tage später wurde der Schauspieler eingeäschert. Am gestrigen Sonntag, erst fünf Monate später, fand eine Gedenkfeier im bekannten Chateau Marmont Hotel in West Hollywood statt.