Dakota Johnson ist offenbar zurück auf dem Dating-Markt. Etwa fünf Monate nach ihrer Trennung von Coldplay-Frontmann Chris Martin hat die Schauspielerin wieder begonnen, sich mit anderen Männern zu treffen. Eine Quelle verrät: Sie wirke "leichter" und sei glücklich.
Fünf Monate nach dem Ende ihrer fast achtjährigen Beziehung wagt Dakota Johnson (36) offenbar einen Neuanfang. Die Schauspielerin hat begonnen, sich wieder auf das Dating mit anderen Männern einzulassen - und scheint damit gut zurechtzukommen. "Sie hat langsam wieder angefangen zu daten und sie ist glücklich", verrät eine Quelle dem US-Magazin "People". Die Tochter von Melanie Griffith (68) sowie Don Johnson (75) und der Coldplay-Sänger Chris Martin (48) hatten sich im Juni getrennt.