Dakota Johnson ist offenbar zurück auf dem Dating-Markt. Etwa fünf Monate nach ihrer Trennung von Coldplay-Frontmann Chris Martin hat die Schauspielerin wieder begonnen, sich mit anderen Männern zu treffen. Eine Quelle verrät: Sie wirke "leichter" und sei glücklich.

Fünf Monate nach dem Ende ihrer fast achtjährigen Beziehung wagt Dakota Johnson (36) offenbar einen Neuanfang. Die Schauspielerin hat begonnen, sich wieder auf das Dating mit anderen Männern einzulassen - und scheint damit gut zurechtzukommen. "Sie hat langsam wieder angefangen zu daten und sie ist glücklich", verrät eine Quelle dem US-Magazin "People". Die Tochter von Melanie Griffith (68) sowie Don Johnson (75) und der Coldplay-Sänger Chris Martin (48) hatten sich im Juni getrennt.

Die Trennung scheint Johnson dem Bericht zufolge sehr gut getan zu haben. "Ihre Beziehung mit Chris war oft heiß und kalt, und obwohl sie immer gehofft hatte, dass es funktionieren würde, wirkt sie jetzt leichter und friedlicher, da es endgültig vorbei ist", erklärt die Quelle weiter.

Chris Martin und Dakota Johnson: Fast acht gemeinsam Jahre

Mehrere Quellen hatten Anfang Juni bestätigt, dass Johnson und Martin ihre Beziehung beendet hatten. Das Paar war seit 2017 zusammen und wurde noch am 16. Mai zum letzten Mal gemeinsam fotografiert. Die Trennung kam etwa drei Monate, nachdem ein Insider dem "People"-Magazin verraten hatte, dass die beiden seit "Jahren" verlobt gewesen seien. Bereits 2020 waren erstmals Verlobungsgerüchte aufgekommen, doch damals habe das Paar "keine Eile zu heiraten" gehabt, hieß es.

Rund zwei Wochen nach der Trennung hatte eine Quelle "People" erklärt, dass der Bruch "nicht gerade ein Schock" gewesen sei. Die Beziehung habe "schon eine Weile die gleichen Probleme" gehabt. Nur fünf Tage nach der Bestätigung der Trennung trat Johnson in der "Today Show" auf - und gab einen amüsanten Einblick in ihre Erwartungen an künftige Partner. Als sie gefragt wurde, was für sie "nicht verhandelbar" wäre, wenn sie mit einem Partnervermittler zusammenarbeiten würde, antwortete sie knapp: "Dass er kein Arschloch ist?"