Fünf Monate nach Antrag: Jennifer Lopez und Ben Affleck haben ihre Scheidung geregelt

Es ist wohl bald endgültig Schluss mit "Bennifer": Sängerin Jennifer Lopez (55) und Schauspieler Ben Affleck (52) sollen ihre Scheidung geregelt haben. Das Paar hatte im Juli 2022 in Las Vegas geheiratet, im August 2024 reichte Lopez die Scheidung ein. Während "People" bereits von einer vollzogenen Scheidung wissen will, soll dieser Schritt laut "TMZ" erst am 20. Februar vollzogen werden.

Finanzielle Regelungen

Sowohl Lopez als auch Affleck sollen demnach ihr Vermögen behalten, was sie jeweils einzeln während ihrer Ehe aus verschiedenen Projekten erworben haben. Der Anteil des "Argo"-Schauspielers an seiner und Matt Damons (54) Produktionsfirma "Artists Equity" bliebe unangetastet. Unklar sei, wie sich das Paar auf die Aufteilung seiner 60 Millionen Dollar teuren Villa in Beverly Hills geeinigt hat, die seit Monaten zum Verkauf steht. Die Stars hatten keinen Ehevertrag.

Lesen Sie auch

Die Sängerin hatte die Scheidung laut "People" am 20. August 2024 eingereicht und als Trennungsdatum den 26. April angegeben. Grund seien unüberbrückbare Differenzen. Beim Los Angeles County Superior Court reichte sie einen Antrag ein, in dem sie keinen Ehegattenunterhalt und die Aufteilung der Anwaltskosten forderte. Außerdem wies sie darauf hin, dass die "genaue Art" ihres gemeinschaftlichen Vermögens sowie ihres getrennten Eigentums und ihrer Verpflichtungen "unbekannt" sei und "bestimmt werden" müsse. Zudem wolle sie seinen Nachnamen aus ihrem Namen streichen.

Scheidung genau zwei Jahre noch der großen Zeremonie eingereicht

"Bennifer" blicken auf eine lange Liebesgeschichte zurück: Nachdem sie sich bereits vor rund 20 Jahren verlobt und wieder entlobt hatten, fanden sie 2021 wieder zusammen. Sie heirateten im Juli 2022 in einer intimen Zeremonie in Las Vegas. Später feierten sie ihre Hochzeit mit einer größeren Zeremonie in Georgia am 20. August 2022 vor Freunden und Familie. Lopez reichte genau zwei Jahre später die Scheidung ein. Gerüchte über Spannungen in der Ehe waren im Mai aufgekommen, nachdem die beiden wochenlang nicht mehr zusammen gesehen worden waren. So machte Lopez allein Werbung für ihren Film "Atlas" und kam solo zur Met Gala. Die Sommermonate verbrachte das ehemalige Paar ebenfalls getrennt.

Dennoch scheinen sie um ein gutes Verhältnis bemüht. So sollen sie sich mit Blick auf ihre insgesamt fünf Kinder immer mal wieder sehen und sich etwa bei Schulveranstaltungen treffen. Kurz vor Weihnachten wurden sie ebenfalls gemeinsam in einem Restaurant gesehen, wo sie Geschenke ausgetauscht haben sollen.

Die Stars haben keine gemeinsamen Kinder. Lopez bekam mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (56) die Zwillinge Max und Emme (16). Affleck hat mit Jennifer Garner (52) drei Kinder: Violet (18), Seraphina (15) und Samuel (12).