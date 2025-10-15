Braun statt Schwarz: Diesen Herbst verleiht braune Mascara jedem Look sanfte Definition und natürliche Eleganz. Ob Espresso, Schokolade oder Zimt: Welche neutralen Nuancen die Augen zum Strahlen bringen und welche Kombination perfekt für Alltag und Abend funktionieren.
Länger, dunkler, voluminöser: Schwarz war lange unangefochtene Königin unter den Mascaras. Doch schon seit einiger Zeit hat Braun das Zepter übernommen. Der neue Liebling von Visagisten, Models und Beauty-Creators steht für ein dezentes, weiches Augen-Make-up, das Natürlichkeit und Eleganz perfekt verbindet - und perfekt für den Herbst ist.