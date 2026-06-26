Monatelang kein Treffen, dann ein schneller Austausch über alles, was seitdem passiert ist: Die sogenannte Catch-up-Culture prägt heutzutage viele Freundschaften und lässt sie oberflächlich werden. Fünf konkrete Ideen, wie Beziehungen wieder mehr Tiefe bekommen.
Es ist ein Problem, das viele kennen: Wochen oder sogar Monate vergehen, bis man eine gute Freundin oder einen guten Freund endlich wiedersieht. Dann sitzt man endlich zusammen und versucht, in zwei Stunden das ganze Leben der vergangenen Monate nachzuerzählen. Job, Beziehung, Urlaub, Familiengeschichten - und schon ist das Treffen wieder vorbei.