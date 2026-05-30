Fünf Jahre später: Katy Perry gewinnt jahrelangen Villen-Rechtsstreit

Im jahrelangen Streit um eine 15-Millionen-Villa in Montecito hat Katy Perry erneut gewonnen: Ein Gericht in Los Angeles verurteilte den Verkäufer dazu, ihr drei Millionen Dollar Anwaltskosten zu erstatten.
Im jahrelangen Rechtsstreit um eine kalifornische Luxusvilla hat Popstar Katy Perry (41) einen weiteren Erfolg erzielt. Ein Gericht in Los Angeles verurteilte den texanischen Millionär Carl Westcott dazu, der Sängerin drei Millionen US-Dollar an Anwaltskosten zu erstatten. Das berichtet das Branchenmagazin "Billboard", das den Gerichtsbeschluss nach eigenen Angaben zuerst einsehen konnte.