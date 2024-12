Fünf Jahre nach Corona: Pandemie hat Spuren hinterlassen

1 Während der Coronapandemie wurde flächendeckend geimpft. Heute raten Experten nur noch bei Risikopatienten dazu. Foto: dpa/Sina Schuldt

Fünf Jahre nach der Corona-Krise droht uns laut Experten durch Sars-CoV-2 kaum noch Gefahr. Doch es mangelt in Deutschland noch immer an der Bereitschaft, Fehler zuzugeben, kritisiert unsere Autorin.











Man mag es kaum glauben – fünf Jahre ist es nun schon her, seit in den Nachrichten erste Meldungen über eine seltsame Infektionskrankheit in China aufpoppten. Zunächst eher achselzuckend registriert, schwappte der Sars-CoV-2 genannte Erreger schnell auf die ganze Welt über. Angst machte sich breit. Und plötzlich stand wegen der Coronapandemie das bisher gewohnte Leben still. Monatelang, immer wieder. Eine Zeit, die inzwischen bei vielen in Vergessenheit geraten ist, mit der sich die meisten nicht mehr beschäftigen wollen. Denn: Was bringt der Blick zurück?!