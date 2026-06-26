Fünf Jahre Humboldt-Forum in Berlin: Erst Streitobjekt, dann Erfolgsgeschichte?

Seit fünf Jahren ist das Berliner Humboldt-Forum ein Touristen-Hotspot mit Dachterrasse, langen Schlangen am Aufzug und viel Instagram-Glanz. Doch funktioniert das Konzept?

Manche Dinge kommen anders als gedacht. Ursprünglich hatten die Planer vorgesehen, dass die Besucher das Humboldt- Forum von Westen her betreten, durch den zentralen Eingang unter der Kuppel. Dann kommt man direkt in die große Atrium-Halle und von dort über die Rolltreppen in die Ausstellungsgeschosse. So ist das Haus auch ausgeschildert.

Doch nur fünf Prozent der Besucher wählen diesen Weg, gibt Hartmut Dorgerloh, der Intendant des Humboldt-Forums, zu. „Die meisten kommen quasi durch den Hintereingang“, also durch die Portale vom Lustgarten oder der Breiten Straße aus. Dass das Wegeleitsystem nicht wirklich funktioniert, ist ein kleineres Problem. Auch dass die Dachterrasse samt Restaurant, Café und überwältigendem Panoramablick über Berlin sich zum Touristen-Hotspot entwickeln würde, hatte keiner vorausgesehen (warum eigentlich nicht?). So bilden sich oft lange Schlangen an den Aufzügen. Doch ein Nachrüsten ist nicht möglich, die Baumaßnahmen sind abgeschlossen. Und obwohl man schon jetzt daran denken müsse, das Haus „nicht auf Verschleiß zu fahren“, kann der Chef konstatieren: „Es funktioniert!“

Auf der Touristen-Bucketlist

Was war gestritten worden über die Rekonstruktion des Stadtschlosses in der Mitte Berlins, über rechtslastige Spenderbiografien oder den Umgang mit kolonialem Inhalt hinter preußischer Fassade. Fünf Jahre später wird mit den Füßen abgestimmt. Als „unglaublichen Erfolg“ wertet Dorgerloh die Zahlen. 3,3 Millionen Besucher zählt man pro Jahr in den von den Staatlichen Museen Berlin, der Humboldt-Universität und dem Berliner Stadtmuseum verantworteten Ausstellungen. Dabei hilft sicher auch der mit 3 Euro günstige Eintritt zur beliebten Dachterrasse. Als Must-See auf der Touristen-Bucketlist funktioniert das Haus.

Die Marke Humboldt-Forum habe internationale Strahlkraft entwickelt, freut sich der Intendant. Die erbitterte Diskussion um Kuppel-Inschrift, Kreuz oder Spenderplaketten an der Fassade sei abgeklungen. Er müsse sich nicht mehr entschuldigen für die Rekonstruktion, betont Dorgerloh. Insbesondere bei der jüngeren Generation habe sich das Haus als „extrem instagrammable“ erwiesen. Die jungen Leute würden sagen: „Es sieht einfach gut aus.“

Booster-Effekt für Debatten

Auch Marion Ackermann, Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die im Haus das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst betreibt, betont den „Booster-Effekt“, den das Gebäude für die Debatten um Kolonialismus, Restitution und Kooperation habe. Aus globaler Sicht sei alles, was im Humboldt-Forum passiere, extrem sichtbar, so die Museumsfrau. Und in den Diskussionen um den Umgang des Ethnologischen Museums mit seinen kolonialen Beständen habe man schmerzlich gelernt, wie wichtig Transparenz sei.

Inzwischen genieße man international hohe Wertschätzung, bestätigt Dorgerloh. Der Streit, ob man hinter einer Schlossfassade Objekte, teils mit kolonialer Vorgeschichte, aus aller Welt präsentieren dürfe, werde international nicht geführt: „Das ist eine sehr deutsche Debatte.“ Partner aus aller Welt betrachteten es eher als Wertschätzung, an zentraler Stelle in der Hauptstadt präsentiert zu werden. „Die sind einfach geflasht, wenn sie vor dem Haus stehen.“

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Andere sehen das anders. Laut der Stiftung Zukunft Berlin, die eine eigene AG Humboldt-Forum ins Leben gerufen hat, sei das Haus noch nicht dort angekommen, wo es nach seiner Gründungsidee sein sollte, heißt es in einer Mitteilung. Das Ziel sei doch, mehr als ein Museum zu sein.

Mehr Raum für Interaktion

Das sehen auch die Beteiligten. So wecken die Ende 2028 frei werdenden Räume des Stadtmuseums, das seine Ausstellung „Global Berlin“ zugunsten des Stammhauses am Köllnischen Park aufgeben wird, Begehrlichkeiten. Marion Ackermann sähe hier gern das Museum der Europäischen Kulturen, das am Museumsstandort in Dahlem verblieben ist, und fragt: „Können wir es uns wirklich leisten, Europa hier abzutrennen?“

Hartmut Dorgerloh hingegen möchte keine weiteren Ausstellungen, sondern Raum für mehr Interaktion. Am besten funktionierten aus seiner Sicht schon jetzt die Formate, die möglichst viele verschiedene Besucher ins Haus spülten: die Touristen auf die Dachterrasse, die Berliner und Brandenburger zum Weihnachtsmarkt im Schlüterhof, Unterkunftsuchende im Winter in die Wärmestube, ein jüngeres Publikum zu Konzerten und die Kita-Kinder in die Frühöffnungen. „Viele Menschen wollen etwas an und um diesen Ort“, so der Intendant. Wenn das kein Erfolg ist.

Aktionstage und Festival zum Jubiläum

Angebote

Fünf Aktionstage bieten die vier Akteure des Humboldt-Forums zur Feier des fünften Jubiläums der Eröffnung. Mit Führungen, Liveshows, Diskussionen und Mitmachangeboten wollen die Museen, die Humboldt-Universität und das Stadtmuseum bis zum 19. Juli jeweils an Wochenenden alle Generationen erreichen (Programm unter www.humboldtforum.org).

Festival

Das kostenfreie Open-Air-Festival „Durchlüften“ findet vom 9. Juli bis 1. August im Schlüterhof statt, mit 24 Live-Acts und 12 DJs aus aller Welt an 12 Abenden.