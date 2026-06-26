Fünf Jahre Humboldt-Forum in Berlin: Erst Streitobjekt, dann Erfolgsgeschichte?

Seit fünf Jahren ist das Berliner Humboldt-Forum ein Touristen-Hotspot mit Dachterrasse, langen Schlangen am Aufzug und viel Instagram-Glanz. Doch funktioniert das Konzept?
Manche Dinge kommen anders als gedacht. Ursprünglich hatten die Planer vorgesehen, dass die Besucher das Humboldt- Forum von Westen her betreten, durch den zentralen Eingang unter der Kuppel. Dann kommt man direkt in die große Atrium-Halle und von dort über die Rolltreppen in die Ausstellungsgeschosse. So ist das Haus auch ausgeschildert.