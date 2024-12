Fünf Jahre Corona: WHO wartet immer noch auf Daten aus China

WHO wartet immer noch auf Daten aus China

1 Seit Beginn der Pandemie hat China die Sorge, dass der Volksrepublik die Schuld für den weltweiten Ausbruch zugeschoben wird. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Karmann

Fachleute gehen davon aus, dass Covid-19 von Tieren ausging. Doch der genaue Ursprung und Verbreitungsweg sind ungeklärt. Die WHO wirft Peking mangelhafte Kooperation vor.











Ende 2019 erfuhr die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmals von Fällen einer Lungenkrankheit im zentralchinesischen Wuhan. Fünf Jahre später wartet die UN-Organisation noch immer auf die volle Kooperation Chinas, um den Ursprung der Corona-Pandemie zu klären. „Das ist moralisch und wissenschaftlich unerlässlich“, hieß es von der WHO in Genf.