Was für eine Überraschung: "Vampire Diaries"-Darstellerin Nina Dobrev (35) und Snowboard-Olympiasieger Shaun White (38) sind verlobt! Das hat das Paar am Mittwoch (30. Oktober) auf Instagram verkündet. Dobrev teilte mehrere Fotos des Antrags und schrieb: "RIP Freund, hallo Verlobter." White postete ebenfalls mehrere Bilder und kommentierte: "Sie hat JA gesagt."

Laut der US-amerikanischen "Vogue" stellte White der Schauspielerin die Frage aller Fragen Ende Oktober in einem Restaurant in New York City - mit einem fünfkarätigen Diamantring von Lorraine Schwartz.

Verlobung war große Überraschung für Nina Dobrev

Die Verlobung sei für Dobrev eine echte Überraschung gewesen: Laut dem Bericht sorgte White dafür, dass seine Partnerin eine Fake-Einladung für ein intimes Dinner mit "Vogue"-Chefin Anna Wintour (74) erhielt. Im Restaurant Golden Swan in New York angekommen, stellte die Schauspielerin fest, dass dort nur ihr Partner und ein Fotograf in einem mit weißen Rosen geschmückten Raum auf sie warteten. "Ich war geschockt", zitiert die Zeitschrift Dobrev. "Ich bin einfach eingefroren und habe ihn angestarrt."

Seit fünf Jahren ein Paar

Nina Dobrev und Shaun White sind seit 2019 ein Paar und machten ihre Beziehung im Mai 2020 auf Instagram offiziell.

Nina Dobrev ist vor allem durch ihre Rolle in der Serie "Vampire Diaries" bekannt und war von 2010 bis 2013 mit ihrem Co-Darsteller Ian Somerhalder (45) liiert. Shaun White begann seine Karriere als Snowboarder und Skateboarder bereits in jungen Jahren und wurde drei Mal Olympiasieger in der Halfpipe: 2006 in Turin, 2010 in Vancouver und 2018 in Pyeongchang. Vor der Beziehung mit Dobrev war er von 2013 bis 2019 mit Sängerin Sarah Barthel liiert.