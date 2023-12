Fünf Einkaufsgutscheine zu gewinnen: Das Große Sport-Quiz 2023

Beantworten Sie die Fragen, die korrekten Lösungsbuchstaben in der Reihenfolge von 1 bis 12 ergeben ein sinnvolles Lösungswort – also nichts im Stile eines Codeworts wie AZULBFRSWEIT. Diese Lösungswort senden Sie mit Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse per Mail an: sport@leonberger-kreiszeitung.zgs.de

Wir verlosen unter allen Teilnehmern mit dem richtigen Lösungswort fünf EDEKA-Einkaufsgutscheine im Wert von je 20 Euro. Einsendeschluss für die Teilnahme ist der 4. Januar 2024, 24 Uhr. Viel Spaß!

Lesen Sie auch

1.) Josip Kulijer vom FC Gerlingen hat im April den Fairplay-Preis (Bleib Fair) des Württembergischen Fußball-Verbandes gewonnen. Für welche Aktion wurde er ausgezeichnet?

M) Nachdem er einen Gegenspieler umkurvt hatte, blieb dieser verletzt liegen. Kulijer hätte aufs leere Tor zulaufen können, stoppte aber und unterbrach das Spiel.

S) Er erzielte absichtlich ein Eigentor, weil der Schiedsrichter dem Gegner einen klaren Elfmeter verweigert hatte.

A) Er klärte den Schiedsrichter auf, dass kein Foul vorgelegen hatte und er den Strafstoß zurücknehmen möge – was der Schiri aber nicht tat. Also spielte Kulijer den Ball locker zum gegnerischen Torhüter.

T) Der Schiri hatte auf „kein Tor“ erkannt, Kulijer gab zu, dass seine Rettungsaktion erst hinter der Torlinie stattgefunden hatte.

2.) Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen spielten im Oktober 26:26 gegen die HSG Heilbronn – Trainerin Mona Binder war danach außer sich. Warum?

H) Die Spielerinnen weigerten sich mit neuen Trikots in Pink aufzulaufen und spielten stattdessen in schwarzen Trainingsjacken.

N) Das Team ignorierte ihre Vorgabe, kurz vor Schluss eine Spielvariante auszuführen, die zum 27:26 hätte führen sollen.

E) Den Spielerinnen unterliefen viele leichte Fehler, weil sie sich nicht auf das Harzverbot in der Halle einstellen konnten.

I) Bei einem Siebenmeter trat nicht die festgelegte Schützin an, sondern eine andere – und die verwarf fünf Sekunden vor Ende.

3.) Kira Weis hat im August ihren bislang größten Erfolg gefeiert – die Läuferin der KSG Gerlingen wurde Vize-Europameisterin der U 20 über 5000 Meter. Wie hieß die Laufgruppe, bei der sie ihre Karriere begann?

R) Siebenmeilenstiefel

I) Laufschlümpfe

K) Laufende Meter

D) Die Lauf-Maschen

4.) Die Dienstzeit von Tobias Müller als Geschäftsführer des SV Leonberg/Eltingen endete am 30. September, am 1. Oktober trat Carsten Nestele als Nachfolger an. Zu welchem Club hat sich Müller verabschiedet und von welchem Verein kam Nestele?

S) MTG Wangen – SV Böblingen

Z) Frisch Auf Göppingen – SG Pforzheim/Eutingen

U) SV Toblerone Vaduz – SV Kirchzarten

O) VfB Friedrichshafen – TSV Bartholomä

5.) Der Schwabentrail in Renningen ist eine renommierte Veranstaltung für Zughunderennen. Auf was muss der Veranstalter dabei unter allen Umständen achten? W) Die Hunde müssen eine Schulterhöhe von mindestens 40 Zentimetern aufweisen.

P) Die Hunde müssen reinrassig sein, der Stammbaum muss als Startberechtigung vorgelegt werden.

S) Die Menschen auf Fahrzeugen (Mountainbikes, Scooter usw.) dürfen das Gewicht von 100 Kilogramm nicht überschreiten.

T) Die Temperatur bei den Wettkämpfen darf maximal 15 Grad Celsius betragen, weil die Hunde sonst überhitzen.

6.) Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen waren am schneereichen Wochenende des 2./3. Dezember beschäftigungslos, weil die Partie beim TSV Wolfschlugen kurzfristig abgesagt werden musste. Was war der Grund?

A) Die Schneelast auf dem Dach der Sporthalle war zu groß.

V) Die Sporthalle wurde nach einem Stromausfall in Wolfschlugen am Samstag als Wärmehalle für die Bevölkerung genutzt.

E) Ein Schiedsrichter war erkrankt und kein Ersatz konnte mehr beschafft werden.

L) Acht Spieler des TSV waren nach einem Kabinenfest mit dem Corona-Virus infiziert.

7.) Beide Bezirkspokalsieger im Fußball kamen im Mai aus dem Altkreis. Bei den Männern triumphierte der SV Leonberg/Eltingen, bei den Frauen jubelte der TSV Heimsheim. Doch welches Missgeschick widerfuhr den TSV-Fußballerinnen kurz darauf?

L) Weil eine Spielerin nicht spielberechtigt war, wurde der Pokalsieg aberkannt.

M) Bei der Feier wurde der Pokal demoliert.

R) Der TSV stieg von der Regionenliga in die Bezirksliga ab.

K) Bei der Pokalübergabe gab es ein wüstes Handgemenge mit Spielerinnen des Gegners.

8.) Die Binder Blaubären des TSV Flacht sind im September mit einer Wildcard in die Zweite Liga Pro Volleyball gerückt. Die Frauen des TSV spielten zuvor in der Bezirksliga - was war eine Voraussetzung zur Erteilung der Lizenz? F) Die Produktion sowie Bereitstellung eines Livestreams für die Plattform „sport1extra“ samt Kommentatoren für jedes Heimspiel.

G) Einen VIP-Bereich von mindestens 200 Quadratmetern Größe mit mindestens 40 Sitzplätzen zu schaffen.

A) Mit der Person, die das Maskottchen verkörpert, einen Vertrag für geringfügig Beschäftigte (520-Euro-Job) abzuschließen.

N) Einen Bezugsvertrag mit einem der von der Volleyball-Liga gelisteten Weingüter abzuschließen.

9.) Der TSV Heimerdingen hat die Aufstiegsrelegation in der vergangenen Landesliga-Saison knapp verpasst. Doch eine Bestmarke hat der Club in der Liga erobert – welche?

O) Er erhielt mit sechs Roten und acht Gelb-Roten Karten die meisten Feldverweise.

E) Heimerdingen stellte in Lars Ruckh den Torschützenkönig mit 30 Treffern.

A) Der TSV hatte in Michele Ancona (41) den ältesten Spieler aller Teams im Kader.

U) Im Spiel gegen den TSV Crailsheim waren 1203 Zuschauer anwesend – Ligarekord.

10.) Im Juli richtete der SGV Renningen die deutschen Meisterschaften im Swingolf aus – dabei holten die Renninger sechs Titel. Was ist einer der Unterschiede zwischen Swingolf und Golf?

S) Beim Swingolf darf kein Golf-Cart benutzt werden, sämtliche Strecken sind zu Fuß zurückzulegen.

P) Beim Swingolf sind die Bahnen maximal 100 Meter lang.

I) Im Swingolf gibt es einen Schläger, der für alles benutzt wird, zudem sind die Löcher größer als beim Golf.

H) Beim Swingolf müssen Anfänger, die weniger als fünfmal auf einer Bahn gespielt haben, eine orangene Warnweste tragen.

11.) Katja Hechel aus Leonberg frönt dem Eisschwimmen in maximal fünf Grad kaltem Wasser und hält in ihrer Altersklasse den Weltrekord über 200 Meter Freistil. Was ist eine der Trainingsmethoden? E) Sie setzt sich im Winter täglich vier bis fünf Minuten in eine Tonne mit Eiswasser.

P) Sie legt sich täglich nackt für eine Stunde in ein maximal acht Grad warmes Zimmer.

K) Sie geht mehrfach ins Trainingslager nach Finnland und nimmt an Wettbewerben im Eisbaden teil.

C) Sie trainiert nur Schwimmen im Hallenbad – sie ist Kälte gewöhnt, weil sie in einem Kühlhaus bei minus 20 Grad arbeitet.

12.) Die Footballer der Leonberg Alligators wurden im Juli Meister und spielen 2024 in der Regionalliga. Was ist das Erstaunliche dabei?

S) Die Mannschaft hat keinen nominellen Trainer – sie coacht und trainiert sich selbst.

Z) Im Team stehen zu über 50 Prozent Soldaten der US Army aus den Kasernen rund um Stuttgart.

L) Das letzte Spiel bei den Schwäbisch Hall Unicorns II wurde abgesagt, weil das Spielfeld in der Nacht zuvor umgepflügt wurde – die Alligators siegten kampflos: Aufstieg!

R) Die Meisterschaft in der Oberliga 2023 war der vierte Aufstieg innerhalb von sechs Jahren seit Gründung der Mannschaft.

Wir hoffen, Sie hatten Spaß und wünschen einen Guten Rutsch ins neue Jahr 2024.