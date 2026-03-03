Fast drei Jahrzehnte nach ihrem Tod fasziniert Carolyn Bessette-Kennedy noch immer Modefans weltweit. Ihr Geheimnis: eine strenge Farbpalette und wenige, perfekt geschnittene Klassiker. Diese fünf Teile bildeten das Fundament ihres ikonischen Looks.
Fast drei Jahrzehnte nach ihrem tragischen Tod ist Carolyn Bessette-Kennedy (1966-1999) dank der Serie "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" aktuell wieder in aller Munde. Während die Serie die Liebesgeschichte des Paares beleuchtet, steht für Modefans vor allem eines im Fokus: Carolyns ikonischer Stil. Die einstige Presseagentin von Calvin Klein war eine Meisterin darin, mit wenigen, ausgewählten Stücken eine zeitlose, elegante Garderobe zu kreieren.