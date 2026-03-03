Fast drei Jahrzehnte nach ihrem Tod fasziniert Carolyn Bessette-Kennedy noch immer Modefans weltweit. Ihr Geheimnis: eine strenge Farbpalette und wenige, perfekt geschnittene Klassiker. Diese fünf Teile bildeten das Fundament ihres ikonischen Looks.

Fast drei Jahrzehnte nach ihrem tragischen Tod ist Carolyn Bessette-Kennedy (1966-1999) dank der Serie "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" aktuell wieder in aller Munde. Während die Serie die Liebesgeschichte des Paares beleuchtet, steht für Modefans vor allem eines im Fokus: Carolyns ikonischer Stil. Die einstige Presseagentin von Calvin Klein war eine Meisterin darin, mit wenigen, ausgewählten Stücken eine zeitlose, elegante Garderobe zu kreieren.

Carolyn Bessette-Kennedy erfand das Rad nicht neu, aber sie perfektionierte die Proportionen. Ihr Kleiderschrank basierte auf einer strengen Farbpalette aus Schwarz, Weiß, Beige und Navyblau, die sie durch gezielte Akzente ergänzte. Das sind die fünf Säulen ihrer Capsule-Wardrobe - und damit der minimalistischen Sammlung aus vielseitig kombinierbaren Kleidungsstücken pro Saison, die persönlichen Stil, Funktionalität und Nachhaltigkeit vereinen.

Der perfekt geschnittene Mantel

Das Herzstück ihrer herbstlichen New Yorker Looks war oft ein langer, einreihiger Wollmantel, der wie eine zweite Haut saß. Besonders ihr camel-farbener Prada-Mantel mit Gürtel bleibt unvergessen, da er die Brücke zwischen femininer Silhouette und maskuliner Strenge schlug. Sie trug ihre Mäntel oft offen und kombinierte sie mit schlichten Rollkragenpullovern, was ihren Outfits eine dynamische, fast flüchtige Eleganz verlieh, während sie durch die Straßen von Tribeca eilte.

Das Slip Dress

Niemand trug das Seidenkleid mit einer solchen Selbstverständlichkeit wie sie. Ihr Hochzeitskleid von Narciso Rodriguez brach 1996 mit allen opulenten Traditionen der Kennedy-Dynastie und etablierte das schlichte Trägerkleid als den Inbegriff von moderner, unaufgeregter Eleganz. Auch im Alltag setzte sie auf fließende Seidenkleider und Midiröcke aus Satin, die sie oft mit einfachen Kaschmirpullovern oder strengen Blusen paarte, um den Kontrast zwischen harten und weichen Texturen zu betonen.

Die perfekte Jeans

Carolyn war eine Verfechterin der Bootcut-Jeans, lange bevor diese wieder auf den Laufstegen auftauchten. Ihr absoluter Favorit war das Modell 517 von Levi's, das sie meist zu schmalen Loafers oder Stiefeletten mit quadratischer Zehenkappe kombinierte. Dieser Look bewies eindrucksvoll, dass man selbst in Denim eine beispiellose professionelle Autorität ausstrahlen kann, weil der Schnitt die Beine endlos lang erscheinen lässt.

Die weiße Hemdbluse

Ob oversized zum Seidenrock oder streng in die Hose gesteckt: Die weiße Bluse war Carolyn Bessettes ultimativer Alleskönner für jede Tageszeit. Sie bevorzugte hochwertige Baumwollstoffe und Schnitte mit markanten Manschetten, die sie oft ein wenig hochkrempelte, um eine gewisse Lässigkeit zu suggerieren. Dieser bewusste Verzicht auf Farbe lenkte den Fokus vollkommen auf ihre Ausstrahlung.

Ikonische Accessoires

Ihr Stil wurde erst durch die präzise gewählten Kleinigkeiten komplett, die oft eine schützende Funktion vor den Paparazzi übernahmen. Das breite Schildpatt-Haarband, die schmale ovale Sonnenbrille und die strukturierte Handtasche waren ihre ständigen Begleiter auf dem Weg von ihrer Wohnung zum wartenden Wagen. Diese Stücke gaben ihrem Gesicht einen klaren Rahmen und verliehen selbst der Kombination aus T-Shirt und Jeans eine unverkennbare, luxuriöse Handschrift.