Wirklich überraschend war die Entscheidung nicht, die am Donnerstag bekannt wurde: Der neue Stuttgarter Polizeipräsident heißt Markus Eisenbraun, am 1. August tritt er das Amt an. Dabei muss er nicht weit umziehen: Einmal über den Flur vom Büro des Vizepräsidenten in das des obersten Chefs im Stuttgarter Polizeipräsidium. Überrascht ist Eisenbraun dennoch ein bisschen: Er hatte nicht jetzt schon mit der Entscheidung gerechnet.