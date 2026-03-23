Führungswechsel an der EnBW-Spitze: Personalchefin geht vorzeitig – das ist ihre Nachfolgerin

Der EnBW regelt die Nachfolge im Personalvorstand früher als nötig. Nach Problemen bei einem zentralen Großprojekt war bereits über einen Wechsel spekuliert worden.
Die EnBW stellt die Weichen für einen Führungswechsel an der Spitze des Personalressorts: Der Aufsichtsrat hat Charlotte Beissel (47) mit Wirkung zum 1. Juli 2026 in den Vorstand berufen. Nach einer zweimonatigen Einarbeitungszeit wird sie zum 1. September das Ressort von Colette Rückert-Hennen (65) übernehmen und zur Arbeitsdirektorin bestellt, wie Deutschlands drittgrößter Energieversorger am Montag mitteilte.