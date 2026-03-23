Führungswechsel an der EnBW-Spitze: Personalchefin geht vorzeitig – das ist ihre Nachfolgerin

Der EnBW regelt die Nachfolge im Personalvorstand früher als nötig. Nach Problemen bei einem zentralen Großprojekt war bereits über einen Wechsel spekuliert worden.

Die EnBW stellt die Weichen für einen Führungswechsel an der Spitze des Personalressorts: Der Aufsichtsrat hat Charlotte Beissel (47) mit Wirkung zum 1. Juli 2026 in den Vorstand berufen. Nach einer zweimonatigen Einarbeitungszeit wird sie zum 1. September das Ressort von Colette Rückert-Hennen (65) übernehmen und zur Arbeitsdirektorin bestellt, wie Deutschlands drittgrößter Energieversorger am Montag mitteilte.

Die Amtsinhaberin scheidet damit vorzeitig aus dem Vorstand aus – offiziell mit Blick auf ihren bevorstehenden Ruhestand. Ihr Vertrag war zuletzt im Jahr 2021 bis Februar 2027 verlängert worden.

Dennoch kommt die Personalentscheidung nicht überraschend. Wie unsere Redaktion im September vergangenen Jahres berichtete, hatte es bei einem zentralen Großprojekt im Personalbereich erhebliche Probleme gegeben: Die Modernisierung der IT-Infrastruktur verzögerte sich um ein Jahr.

Der ursprünglich für Anfang 2025 geplante Start der neuen Systeme musste auf Anfang 2026 verschoben werden, weil sich die Synchronisation von drei verschiedenen Systemen als zu kompliziert erwies.

Verzögerte IT-Modernisierung überschattet Amtszeit von Rückert-Hennen

Dies hatte in der Belegschaft Spekulationen über einen vorzeitigen Abgang Rückert-Hennens befeuert. Auf Nachfrage unserer Redaktion betont eine EnBW Sprecherin, der vorzeitige Führungswechsel stehe nicht im Zusammenhang mit den Problemen bei der IT-Modernisierung, sondern sei „einfach Ausdruck einer frühzeitigen und einvernehmlichen Nachfolgelösung.“

Rückert-Hennens Position im Unternehmen galt bereits länger als geschwächt – sie hatte zuvor die Zuständigkeit für den Vertrieb abgeben müssen. Schon zu Zeiten des früheren EnBW-Chefs Andreas Schell hatte ihre Stellung als wackelig gegolten.

Aufsichtsratschef Lutz Feldmann würdigte dennoch die Leistungen der scheidenden Personalvorständin: „Sie hat die Personalarbeit der EnBW in einer Phase tiefgreifender Transformation konsequent weiterentwickelt“, wird Feldmann in einer Pressemitteilung vom Montag zitiert.

Damals war sie auch noch für Vertrieb zuständig: Rückert-Hennen bei einem Termin 2023 Foto: Lichtgut

Die 65-Jährige bleibt dem Konzern demnach nach ihrem Ausscheiden als Beraterin verbunden: Sie soll den Aufsichtsrat bei Sonderprojekten unterstützen und bis auf Weiteres ihre bestehenden Aufsichtsratsmandate wahrnehmen.

Das ist die neue EnBW-Personalchefin

Die künftige EnBW-Personalchefin Charlotte Beissel ist seit 2017 bei den Stadtwerken Düsseldorf tätig, zunächst als Prokuristin und Leiterin des Personalbereichs, seit Oktober 2021 als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin.

Dort verantwortet die promovierte Juristin neben Personal, Digitalisierung und IT auch Vertrieb, Kundenmanagement und Energiedienstleistungen. Zuvor hatte Beissel leitende Funktionen bei der Landeshauptstadt Düsseldorf inne.

„Wir freuen uns, mit Dr. Charlotte Beissel eine erfahrene und gestaltende Führungspersönlichkeit für den Vorstand der EnBW zu gewinnen, die den Transformationskurs des Unternehmens ideal ergänzt“, erklärte Feldmann.

Schlüsselposition bei der EnBW

Auch die Arbeitnehmerseite begrüßte die Personalie. „Dr. Charlotte Beissel steht für eine moderne, partnerschaftliche Personalarbeit und verfügt über umfassende Erfahrung im Zusammenspiel mit den Arbeitnehmervertretungen“, sagte Joachim Rudolf, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und stellvertretender Konzernbetriebsratsvorsitzender.

Die neue Vorständin zeigte sich zuversichtlich: „Ich danke dem Aufsichtsrat und der Arbeitnehmervertretung für das Vertrauen und freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die konsequente Transformation der EnBW weiter voranzutreiben und mit HR einen relevanten Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Konzerns zu leisten.“

Beissel übernimmt eine Schlüsselposition in einem entscheidenden Moment: Der Energiekonzern mit seinen rund 30.000 Mitarbeitern muss in den nächsten Jahren Tausende neue Fachkräfte gewinnen – teils als Ersatz für altershalber ausscheidende Beschäftigte, teils zusätzlich für das gewaltige Investitionsprogramm von bis zu 50 Milliarden Euro.