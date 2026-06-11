Führungsteam von Manuel Hagel: Familiäre Bande an der Ministeriums-Spitze

1 Für Polizei und Bevölkerungsschutz zuständig: Staatssekretär Reiner Moser Foto: Steffen Schmid, Innenministerium

Im Innenressort arbeiten Vater und Sohn - der eine als Staatssekretär, der andere als Büroleiter des Ministers. Wie geht das Haus damit um?











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Wie der Vater, so der Sohn – das gibt es in der Landespolitik immer wieder. Beruflich fällt der Apfel zuweilen nicht weit vom Stamm. Mal ist der Vater Minister und der Sohn später Abgeordneter, mal machen beide Generationen Karriere im Regierungsapparat. Selten aber kommt es vor, dass Senior und Junior gleichzeitig im Leitungsbereich des gleichen Ministeriums arbeiten.