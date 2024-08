Führungskrise in Leonberg: Politisch motivierte Verschleppung?

Führungskrise in Leonberg

1 Das Tischtuch zwischen Martin Georg Cohn und Josefa Schmid ist schon lange zerschnitten. Foto: Simon Granville/STZN

Der Druck auf die Ermittler im Fall Cohn/Schmid nimmt zu. Mit Recht, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.











Die Stuttgarter Regierungspräsidentin dürfte mehr als einmal aufstöhnen. Sogar in den Sommerferien holt ihre Behörde und auch sie selbst ein Name ein, der Susanne Bay und einigen ihrer Beamten schon so manches graues Haar bereitet hat: Leonberg! Das ist nicht mehr einfach nur die verschuldete Große Kreisstadt, die alljährlich einen Haushalt vorliegt, der zumeist allenfalls nur mit Ach und Krach genehmigt werden kann. Nein. Leonberg steht mittlerweile für eine Führungskrise im Rathaus, die weit über die Region hinaus ihresgleichen suchen dürfte.