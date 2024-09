1 Martin Georg Cohn sieht für sich keine dauerhafte Zukunft in Leonberg und hört nach dem Ende seiner ersten Amtszeit im November 2025 auf. Foto: Simon Granville

Die Leonberger Gemeinderatsfraktionen begrüßen die frühzeitige Ankündigung des Oberbürgermeisters, nicht mehr zu kandidieren











Eine Mischung aus Respekt und Erleichterung – so lassen sich die Reaktionen aus dem politischen Leonberg auf das absehbare Ende der Ära Cohn am besten umschreiben. Der Oberbürgermeister hatte am Donnerstagabend auf der Homepage der Stadt Leonberg in einer „persönlichen Erklärung“ verkündet, dass er bei der OB-Wahl in einem Jahr nicht mehr antreten werde.