Im Machtkampf beim VfB Stuttgart kommt dem Vereinsbeirat die Schlüsselrolle zu: Das Gremium ist für die Nominierung des oder der Präsidentschaftskandidaten zuständig. Doch stehen sich zwei Lager unversöhnlich gegenüber.









Stuttgart - Der nächste Paukenschlag im Führungsdrama beim VfB Stuttgart steht bevor. Womöglich an diesem Mittwoch, vielleicht auch erst am Donnerstag wird sich ein weiteres Mal Thomas Hitzlsperger zu Wort melden. Diesmal, so hat er angekündigt, wolle er sich zu seiner Bewerbung fürs Präsidentenamt äußern. Eine Überraschung wäre es, würde der Vorstandsvorsitzende nicht erklären, von seinen Ambitionen einer Doppelfunktion Abstand zu nehmen.