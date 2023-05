1 Der Trainer Pellegrino Matarazzo (links) und der Sportdirektor Sven Mislintat behalten beim VfB Stuttgart den Fokus auf der Mannschaft und dem nächsten Spiel in Augsburg. Foto: Baumann

Sven Mislintat und Pellegrino Matarazzo lassen sich beim VfB Stuttgart nicht in die Wirren des Machtkampfes ziehen. Doch wie können Sportdirektor und Trainer die Mannschaft schützen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Sven Mislintat ist ein Mann klarer Worte. Das kann jeder erfahren, der mit ihm über Fußball diskutiert. Direkte und offene Kommunikation nennt das der Sportdirektor des VfB Stuttgart – und darf durchaus für sich in Anspruch nehmen, eine neue Streitkultur in den Club gebracht zu haben. „Streit ist für mich nicht per se negativ besetzt, sondern eine konstruktive Debatte“, sagt Mislintat. Im Sinne des großen Ganzen sozusagen.