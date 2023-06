1 Über dem VfB Stuttgart brauen sich immer dunklere Wolken zusammen. Foto: Baumann

Auch weiterhin lässt der VfB Stuttgart die schweren Vorwürfe, die Aufklärung der Datenaffäre blockiert zu haben, unkommentiert. Die Gräben innerhalb des Vereins werden immer größer.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Pressemitteilung Nummer 3 des neuen Jahres wird vom VfB Stuttgart am Freitagmittag verschickt und enthält erfreuliche Neuigkeiten: „Vorzeitige Vertragsverlängerung mit Jakov Suver“, so lautet die Überschrift, während im dazugehörenden Text Thomas Hitzlsperger seiner Freude darüber Ausdruck verleiht, dass es gelungen sei, den Juniorennationalspieler am Tag seines 18. Geburtstages bis 2025 an den Club zu binden. „Wir werden Jakov auch bei den kommenden Schritten sehr intensiv begleiten, um seine optimale Ausbildung sicherzustellen“, verspricht der Vorstandsvorsitzende.