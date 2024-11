Führungsduo des VfB Stuttgart: Wann es zwischen Gentner und Wohlgemuth auch mal laut wird

1 Der Sportdirektor Christian Gentner (links) und der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth stehen bei einer Liveveranstaltung in Sachen VfB Stuttgart Rede und Antwort. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Christian Gentner ist erst kürzlich zum Sportdirektor befördert worden. Doch der Ex-Profi wirkt schon länger an der Seite von Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Nun gewähren beide Einblicke in ihre Zusammenarbeit.











Wenn Christian Gentner an die Bürotür seines direkten Vorgesetzten klopft, dann erlebt er immer wieder die gleiche Szenerie: Fabian Wohlgemuth hängt an seinem Handy und spricht. Dennoch winkt ihn der Sportvorstand des VfB Stuttgart stets sofort herein. Schließlich ist Gentner eine Vertrauensperson und der Draht zwischen den beiden kurz. Unmittelbar darauf beendet Wohlgemuth in der Regel das Telefonat und wendet sich dem neuen Sportdirektor zu.