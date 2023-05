1 Am Abend der Bundestagswahl: Stefan Kaufmann sucht vor Fernsehkameras nach Erklärungen für seine derbe Niederlage gegen den Grünen Cem Özdemir. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Bei der Stuttgarter CDU bahnt sich ein Generationswechsel an: Falls der bisherige Parteichef Stefan Kaufmann (52) wie erwartet sein Amt aufgibt, stehen zwei 29-jährige frühere JU-Vorsitzende in den Startlöchern.









Stuttgart - Die Anzeichen mehren sich, dass der Ex-Bundestagsabgeordnete Stefan Kaufmann beim CDU-Kreisparteitag am 5. November nicht mehr für den Posten des Kreisvorsitzenden kandidiert. Nach Informationen unserer Redaktion hat Kaufmann gegenüber Parteifreunden entsprechende Andeutungen gemacht. Potenzielle Nachfolger bringen sich bereits in Stellung, Kaufmann selbst wollte seinen Rückzug von der Parteispitze nicht bestätigen. Am kommenden Wochenende tagt der Kreisvorstand der CDU, spätestens danach dürfte der 52-Jährige eine Erklärung abgeben.