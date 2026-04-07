Führung in Beutelsbach: „Atmosphäre ist toll“ – Taschenlampen wecken im Württemberg-Haus die Geschichte

Von wegen Geschichte ist langweilig – im Schein von Taschenlampen bekommt das Württemberg-Haus für Kinder und ihre Eltern einen ganz neuen Reiz.
Lichtkegel von Taschenlampen erhellen abends die Räume des Württemberg-Hauses in Beutelsbach, huschen mal hierhin, mal dorthin. Wer geht dort zur nächtlichen Stunde um? Sind womöglich Einbrecher am Werk?, mögen Außenstehende sich fragen. Doch Sorge um die Exponate muss sich an diesem Samstagabend niemand machen. Denn es sind keine Diebe, sondern die Teilnehmer einer Taschenlampenführung, welche die Historikerin Katja Nellmann unter dem Motto „Licht aus, Geschichte an!“ erstmals für Acht- bis Zwölfjährige anbietet.