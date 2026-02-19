Führerscheinstelle in Stuttgart: Umzug der Zulassungsstelle beginnt – wochenlange Einschränkungen für Bürger

Seit Jahren steht die Zulassungs- und Führerscheinstelle Stuttgart in der Kritik. Jetzt zieht sie nach Bad Cannstatt. Dort soll vieles besser werden – doch zuvor ist Geduld gefragt.

Die gute Nachricht vorneweg: Die langen Schlangen vor der Stuttgarter Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle in der Feuerbacher Krailenshaldenstraße gehören bald der Vergangenheit an. Das klingt allerdings erfreulicher, als es ist. Denn zunächst einmal geht es nicht um eine große Personalaufstockung oder massiv verbesserte Abläufe für die Kundschaft, sondern um einen Umzug in neue Räume. Vom 10. März an befindet sich der Standort im Gebäude Löwentorbogen 11 in Bad Cannstatt. Wie sich dort die Wartesituation entwickelt, bleibt vorerst offen.

Klar ist: Die Stadt erhofft sich vom Umzug einiges. „Die neuen Räume bieten eine moderne Ausstattung für die Mitarbeitenden sowie die Kundinnen und Kunden“, sagt ein Sprecher. Damit ist die Erwartung verbunden, dass sich auch die Personallage in der chronisch überlaufenen Dienststelle bessert. Seit Jahren klagen Bürgerinnen und Bürger, aber auch Gewerbetreibende über aussichtslose Terminsuche und endlose Wartezeiten vor der Tür. Manche erscheinen schon mitten in der Nacht. Ein Sicherheitsdienst muss für Ordnung sorgen.

Lange Schlangen vor der bisherigen Zulassungsstelle in Feuerbach sind ein gewohntes Bild. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das neue Gebäude liegt zumindest einmal verkehrsgünstig. Es verfügt über eine eigene Tiefgarage. Der öffentliche Nahverkehr ist mit der Haltestelle Löwentor ganz in der Nähe. Unweit davon befinden sich die Sparkassenversicherung, die Junge Oper des Staatstheaters und Räume des Polizeipräsidiums.

Der Umzug sorgt allerdings dafür, dass zunächst einmal alles schlimmer wird. Kundinnen und Kunden müssen sich wegen der umfangreichen Arbeiten in den nächsten Wochen auf erhebliche Einschränkungen und Schließtage einstellen. Die Stadt versucht, die verschiedenen Arbeitsbereiche nach und nach zu verlagern, damit nicht alle zeitgleich geschlossen sind.

Tageweise Schließungen

Seit Donnerstag läuft bereits der Umzug der Bereiche Eignungsüberprüfung und gewerbliche Personenbeförderung, die bisher in der Krailenshaldenstraße 30 zu finden waren. Sie bleiben bis einschließlich Montag, 23. Februar, geschlossen. Es folgt der publikumsträchtigere Bereich Ersterteilung der Führerscheinstelle, bisher Krailenshaldenstraße 32. Er ist geschlossen von Mittwoch, 25. Februar, bis Montag, 2. März. In einem dritten Abschnitt zieht die Kfz-Zulassungsstelle von der Krailenshaldenstraße 32 in den Löwentorbogen um. Sie bleibt deshalb geschlossen von Mittwoch, 4. März, bis Montag, 9. März.

Die Stadt weist darauf hin, dass viele Dienstleistungen wie Neuzulassung, Wiederzulassung, Ummeldung, Abmeldung von Fahrzeugen, Leasingbriefauskunft oder Wunschkennzeichenreservierung sowie der Erstantrag eines Führerscheines auch online unter www.stuttgart.de angeboten werden. Einschränkungen und Schließzeiten sind ebenfalls dort unter dem Stichwort Kfz-Zulassungsstelle oder Führerscheinstelle zu finden. Die Stadt empfiehlt dringend, sich vor einem Besuch der Dienststelle online über aktuelle Schließzeiten zu informieren.

Von der Kundschaft ist also zunächst einmal noch mehr Geduld gefordert als ohnehin schon. Wer derzeit online einen Termin bei der Führerscheinstelle buchen will, bekommt überhaupt keine freien Termine angezeigt. Bei der Zulassungsstelle gibt es erst Mitte März wieder welche.