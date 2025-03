Führerscheinprüfung: Können Sie diese Fragen beantworten?

Fast jeder Zweite fällt durch die Theorieprüfung für den Auto-Führerschein. Mit einer Durchfall-Quote von 45 Prozent der Fahrschüler lag der Wert im vergangenen Jahr auf demselben hohen Niveau wie 2023 (46 Prozent), wie aus Daten des Tüv-Verbands hervorgeht. Die 1,59 Millionen Theorieprüfungen in den Klassen B und B17 (Führerschein mit 17) waren demnach so viele wie nie.

Den unrühmlichen Spitzenplatz teilen sich Berlin und Sachsen-Anhalt. Hier blieb jede zweite Theorieprüfung fürs Auto ohne Erfolg.

Lesen Sie auch

Würden Sie es schaffen?

Die Führerscheinprüfung ist eine der großen Herausforderungen eines jungen Erwachsenenlebens. Hier können Sie sich darauf vorbereiten und fleißig üben. Falls Sie Ihren Führerschein schon haben, dann können Sie hier testen, wie sattelfest Sie bei den deutschen Verkehrsregeln sind.

1. Was müssen Sie hier tun, wenn Sie geblendet werden?

A. Geschwindigkeit notfalls vermindern

B. Beschleunigen, um schneller aus dem Lichtkegel herauszukommen

C. Zum rechten Fahrbahnrand schauen

2. Die Straßenbahn ist an der Haltestelle gerade zum Stehen gekommen. Welches Verhalten ist richtig?

Ein- oder aussteigende Fahrgäste

A. dürfen nicht gefährdet werden

B. dürfen mit der Hupe gewarnt werden

C. dürfen nicht behindert werden

3. Sie fahren außerorts an diesem Verkehrszeichen vorbei. In welcher Entfernung ist die Gefahrstelle zu erwarten?

Foto: Imago/Sascha Steinach

A. Zwischen 150 m und 250 m

B. Zwischen 50 m und 150 m

C. Zwischen 250 m und 350 m

4. Wo ist das Halten verboten?

A. Auf Einfädelungs- und Ausfädelungsstreifen

B. Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen

C. Vor Ein- und Ausfahrten von Grundstücken

5. Wo müssen Sie besonders mit Fahrbahnvereisung rechnen?

A. Auf Brücken

B. Auf Strecken, die durch Wald führen

C. Auf stark befahrenen Strecken

6. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie in eine Tiefgarage fahren?

A. Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen

B. Meine Reifen können an engen Aus -und Einfahrten beschädigt werden

C. Meine Augen müssen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen

7. Sie haben sich versehentlich rechts eingeordnet, obwohl Sie nach links abbiegen möchten. Wie dürfen Sie weiterfahren?

A. Geradeaus

B. Nach links, sobald die Ampel dafür „Grün” zeigt

C. Nach rechts

8. Trotz vorhandenen Gehweges auf der rechten Straßenseite fährt eine Person im Rollstuhl auf der Straße. Wie verhalten Sie sich?

A. Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann

B. Ich mache die Person durch Hupen darauf aufmerksam, dass sie sich falsch verhält

C. Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit Ausweichbewegungen rechnen muss

9. Sie sind an einem Unfall beteiligt. Welches Dokument müssen Sie anderen Unfallbeteiligten auf Verlangen vorweisen?

A. Den Vertrag zur Haftpflichtversicherung

B. Die Zulassungsbescheinigung Teil I oder die Betriebserlaubnis

C. Den Führerschein

10. Wodurch lässt sich die Fahrtüchtigkeit nach übermäßigem Alkoholkonsum kurzfristig wiederherstellen?

A. Durch gar nichts

B. Durch das Trinken von 2 Tassen Kaffee

C. Durch 15 Minuten Sport

11. Was sollten Sie tun, um die Umwelt zu schonen?

Ich sollte

A. bei längerem Warten den Motor abstellen

B. bei übermäßiger Rauchentwicklung aus der Auspuffanlage das Kraftfahrzeug überprüfen lassen

C. auf unnützes Hin- und Herfahren verzichten

12. Sie fahren mit ungefähr 40 km/h. Etwa 10 m vor Ihnen wechselt die Ampel von „Grün” auf „Gelb”. Wie verhalten Sie sich?

A. Anhalten

B. Weiterfahren

13. Warum sollten Sie während der Fahrt stets den Europäischen Unfallbericht mitführen?

Weil der Europäische Unfallbericht im Falle eines Unfalls

A. die Unfallaufnahme mit fremdsprachigen Unfallbeteiligten erleichtert

B. eine selbstständige Unfallaufnahme durch die Beteiligten ermöglicht

C. die Haftungsfrage am Unfallort eindeutig beantwortet

14. Bei Dunkelheit und Regen kommen Ihnen auf einer Landstraße Fahrzeuge mit Abblendlicht entgegen. Was müssen Sie berücksichtigen?

A. Durch Spiegelung auf der nassen Fahrbahn können Sie geblendet werden

B. Durch Schlieren auf der Windschutzscheibe verschlechtert sich die Sicht

C. Durch Einschalten von Fernlicht können Sie eine Blendung vermeiden

15. Wie müssen Sie sich in einem Stau auf Autobahnen und auf Kraftfahrstraßen mit zwei Fahrstreifen für eine Richtung verhalten?

A. Ich muss auf dem

B. linken Fahrstreifen möglichst weit links fahren

C. rechten Fahrstreifen möglichst weit rechts fahren

rechten Fahrstreifen möglichst weit links fahren

16. Was ist bei Fahrzeugen mit Planen zu beachten?

A. Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind gegen Seitenwind besonders empfindlich

B. Bei Fahrzeugen mit Planen kann auf eine besondere Sicherung der Ladung verzichtet werden

C. Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers über die Außenspiegel nach hinten nicht behindern

An der praktischen Prüfung scheitern deutlich weniger Fahrschüler

„Die aktuelle Statistik zeigt, dass auch mehrfaches Scheitern keine Seltenheit ist“, teilt der Tüv-Verband mit. Zwei von fünf Theorieprüfungen fürs Auto waren im vergangenen Jahr ein Wiederholungsversuch. „Jeder gescheiterte Versuch steigert die mentale Belastung der Betroffenen und führt zu weiteren Kosten“, sagt Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug und Mobilität beim Tüv-Verband. Immerhin: Nach dem dritten Versuch haben demnach 91 Prozent der Bewerber die Theorieprüfung bestanden.

An der praktischen Prüfung scheitern deutlich weniger Fahrschüler. In der Klasse B waren es wie in den Vorjahren 37 Prozent der Fahrschüler. Über alle Klassen hinweg lag die Quote bei knapp 1,8 Millionen Fahrprüfungen bei 41 Prozent (2023: 42 Prozent). Unter 18-Jährige schneiden sowohl bei der theoretischen als auch bei der praktischen Prüfung deutlich besser ab.

Info: Lösungsergebnisse des Theoretischen Führerscheintests für Klasse B

1A / 2 A / 3 A / 4 B / 5 B / 6 A / 7 C /8 A / 9 A / 10 A / 11 A / 12 A / 13 A / 14 A / 15 B / 16 B