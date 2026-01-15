Führerschein umtauschen: Wann die Frist für welchen Jahrgang abläuft

Für viele Bundesbürger steht der Umtausch des Führerscheins an. Wer ist davon betroffen und was gilt es zu beachten?
Nach der dritten EU-Führerscheinrichtlinie müssen alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, bis spätestens 19. Januar 2033 gegen den neuen, einheitlichen und fälschungssicheren EU-Führerschein getauscht werden. Diese Regelung gilt für alle Fahrerlaubnisklassen und soll eine europaweite Vereinheitlichung gewährleisten. Der Umtausch erfolgt schrittweise, sodass bereits viele Inhaber ihren Führerschein bis zum 19. Januar 2026 umtauschen müssen. Doch wer genau ist betroffen und welche Fristen gelten im Detail?