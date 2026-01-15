Führerschein umtauschen: Wann die Frist für welchen Jahrgang abläuft

Für viele Bundesbürger steht der Umtausch des Führerscheins an. Wer ist davon betroffen und was gilt es zu beachten?

Nach der dritten EU-Führerscheinrichtlinie müssen alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, bis spätestens 19. Januar 2033 gegen den neuen, einheitlichen und fälschungssicheren EU-Führerschein getauscht werden. Diese Regelung gilt für alle Fahrerlaubnisklassen und soll eine europaweite Vereinheitlichung gewährleisten. Der Umtausch erfolgt schrittweise, sodass bereits viele Inhaber ihren Führerschein bis zum 19. Januar 2026 umtauschen müssen. Doch wer genau ist betroffen und welche Fristen gelten im Detail?

Führerschein umtauschen: Frist am 19. Januar 2026 Bis zum 19. Januar 2026 müssen alle Führerscheine umgetauscht werden, die zwischen 1999 und 2001 ausgestellt wurden. Die vergangenen und weiteren Fristen für Inhaber eines Führerscheins richten sich entweder nach Geburtsjahr oder dem Ausstellungsdatum.

Ausstellungsjahr vs. Geburtsjahr

Die Fristen für den Umtausch des Führerscheins beziehen sich normalerweise auf das Ausstellungsdatum des Führerscheins. Da jedoch bei alten Führerscheinen auf Papier das Ausstellungsdatum teilweise nicht mehr erkannt werden könne, sind frühere Jahrgänge anhand des Geburtsjahres vom Austausch des Führerscheins betroffen. Somit gilt für Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind, das Geburtsjahr. Für Führerscheine ab dem 1. Januar 1999 wird dann das Ausstellungsjahr als Referenz genommen.

Fristen: Wann muss man den Führerschein umtauschen?

Für Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt wurden, ist das Geburtsjahr für die Umtauschfrist ausschlaggebend. Es ergibt sich damit folgende Tabelle:

Geburtsjahr: Umtauschfrist

vor 1953: 19. Januar 2033

1953 – 1958: 19. Juli 2022

1959 – 1964: 19. Januar 2023

1965 – 1970: 19. Januar 2024

1971 oder später: 19. Januar 2025

Für Führerscheine ab dem 1. Januar 1999 wird dann das Ausstellungsjahr als Referenz genommen. Daraus folgt folgende Staffelung:

Ausstellungsjahr: Umtauschfrist

1999 – 2001: 19. Januar 2026

2002 – 2004: 19. Januar 2027

2005 – 2007: 19. Januar 2028

2008: 19. Januar 2029

2009: 19. Januar 2030

2010: 19. Januar 2031

2011: 19. Januar 2032

2012 – 18.1.2013: 19. Januar 2033

Falls erwünscht, kann der Führerschein unabhängig der Fristen auch schon früher umgetauscht werden.

Muss die Führerschein-Prüfung erneut abgelegt oder Medizintests bestanden werden?

Für den bloßen Umtausch eines Führerscheins gemäß den neuen EU-Richtlinien ist keine erneute Fahrprüfung oder ein Medizintest erforderlich. Der Umtausch bezieht sich in erster Linie auf die Aktualisierung des Führerscheins auf das neue EU-Format, um eine einheitliche und fälschungssichere Struktur zu gewährleisten.

Wie tausche ich meinen Führerschein (online) um?

Die Fahrerlaubnisbehörde des aktuellen Wohnsitzes ist für den Umtausch des Führerscheindokuments zuständig. Aufgrund der hohen Nachfrage sollte gerade zu Jahresbeginn frühzeitig ein Termin gebucht werden. Je nach Amt is auch online ein Antrag möglich. Genaue Auskunft über eine digitale Beantragung der Führerschein-Umstellung kann nur die zuständige Fahrerlaubnisbehörde geben.

Diese Unterlagen werden für den Führerschein-Umtausch benötigt

Um den Führerschein erfolgreich vor Ort umzutauschen, müssen folgende Dokumente vorgelegt werden:

ein gültiger Personalausweis oder Reisepass

ein biometrisches Passfoto

der aktuelle Führerschein

die Bearbeitungs-Gebühr

Wie viel kostet der Führerschein-Umtausch?

Die Kosten für den Führerschein-Umtausch belaufen sich laut ADAC auf rund 25 Euro. Versand und Kosten für ein biometrisches Foto sind darin nicht enthalten.

Frist abgelaufen: Drohen Strafen und Bußgeld?

Das Fahren mit einem nicht umgetauschten oder abgelaufenen Führerschein wird laut ADAC nicht als Verstoß gegen die Verkehrsregeln betrachtet. Pkw und Motorräder dürfen somit unbefristet gefahren werden. Das Fahren mit einem nicht fristgerecht umgetauschten Führerschein wird jedoch als Ordnungswidrigkeit mit einem Verwarnungsgeld von 10 Euro geahndet.

Kann ich den alten Führerschein behalten?

In der Regel darf der alte Führerschein nach dem Umtausch behalten werden. Der Umtausch bezieht sich in erster Linie auf das Ausstellen eines neuen Führerscheins im neuen EU-einheitlichen Format gemäß den aktualisierten Richtlinien. Der alte Führerschein wird dabei in der Regel entwertet, um Missverständnisse zu vermeiden, aber er bleibt oft als Erinnerungsstück im Besitz des Inhabenden.

Wie lange ist der neue EU-Führerschein gültig?

Der neue EU-Führerschein hat nach Umtausch eine Gültigkeitsdauer von 15 Jahren. Nach Ablauf dieser Frist muss er erneut verlängert oder erneuert werden.