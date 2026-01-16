Führerschein-Umtausch in Böblingen: „Ich dachte, ich könnte das einfach schnell digital machen“

Der Führerschein-Umtausch im Kreis Böblingen sorgt für Frust: Die lange Bearbeitungszeit und ein komplizierter Prozess belasten die Bürger. Warum der ADAC dennoch gelassen bleibt.
Aktuell läuft bundesweit eine Führerschein-Umtauschaktion. Auch im Kreis Böblingen sind Menschen, deren Führerscheine noch kein Ablaufdatum haben, angehalten, ihre Fahrerlaubnis gegen einen neuen EU-Führerschein einzutauschen. Der Zeitpunkt der Abgabe richtet sich nach dem Jahr, in dem der Führerschein erworben wurde. Noch bis Montag, 19. Januar, können all jene den Umtausch beantragen, die zwischen 1999 und 2001 die Fahrprüfung bestanden haben. Eine Ausnahme: Wer vor dem Jahr 1953 geboren wurde, hat dagegen bis zum 19. Januar 2033 Zeit, den Führerschein umzutauschen.