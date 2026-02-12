Der Führerschein soll günstiger werden, sagt die Bundesregierung. Verkehrsminister Schnieder stellt neue Vorschläge vor. Dürfen bald Eltern oder Freunde bei der Ausbildung helfen?
Digitaler, einfacher, schneller - und günstiger: Das sind die Ziele einer umfassenden Führerschein-Reform in Deutschland. Fahrschüler sollen Ausbildungsfahrten auch mit den Eltern machen können. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) konkretisierte nach einer Arbeitsgruppe von Bund und Ländern Vorschläge, die er im vergangenen Oktober gemacht hatte. Kein Vorschlag gehe zulasten der Verkehrssicherheit, sagte Schnieder. „Das ist und bleibt die rote Linie.“