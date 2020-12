Spektakulärer Unfall in Wendlingen Polizeiauto schanzt über Kreisverkehr und rammt Straßenlaterne

Ein Streifenwagen der Polizei hat am Montagmorgen in Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) einen kuriosen Unfall verursacht. Das Fahrzeug schanzte auf dem Weg Richtung Ortsmitte über einen Kreisverkehr und fuhr eine Straßenlaterne um.