Führerschein in Baden-Württemberg

Wer älter als 70 Jahre ist, soll seinen Führerschein nur noch jeweils fünf Jahre bekommen. Das lehnen die Sprecher der großen Fraktionen im Landtag ab.









Der Vorstoß schlägt hohe Wellen. Die EU-Kommission will die europaweit geltende Führerscheinrichtlinie überarbeiten. Eine zentrale Änderung: Die Gültigkeit des Führerscheins soll vom 70. Lebensjahr an auf fünf Jahre verkürzt werden. Zudem sollen die EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, die Erneuerung des Führerscheins an Fahrtauglichkeitstests oder weitere Überprüfungen zu knüpfen.