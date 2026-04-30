Führerschein beschlagnahmt: 31-Jähriger rast über Böblinger Marktkauf-Areal – direkt vor der Polizei

Ein 31-Jähriger lässt auf dem Böblinger Marktkauf-Parkplatz seine Pferdestärken spielen – die Polizei schaut zu und beschlagnahmt anschließend seinen Führerschein.

Der Marktkauf-Parkplatz auf der Böblinger Hulb ist nachts ein beliebter Treff bei Autofans und der Tuning-Szene. Die Polizei hat deshalb ein besonderes Auge auf diesen Ort. Das wurde jetzt einem VW-Fahrer zum Verhängnis. Der 31-Jährige hat sich dort am späten Mittwochabend ein „illegales Kraftfahrzeugrennen“ geliefert, wie es im Polizeibericht heißt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann sein Auto gegen 22.40 Uhr im hinteren Bereich des Parkplatzes positioniert, den Motor aufheulen lassen und habe dann mit Vollgas in Richtung Otto-Lilienthal-Straße beschleunigt. Offenbar hatte er dabei nicht bemerkt, dass er dies praktisch vor den Augen einer Polizeistreifen tat, die sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf dem Parkplatz befand.

Als die Polizei ihm Anhaltezeichen gab, ignorierte er diese. Stattdessen bog er in die Otto-Lilienthal-Straße ein und beschleunigte erneut. An einer roten Ampel in der Dornierstraße stoppte ihn schließlich eine Streifenwagenbesatzung, kontrolliere ihn samt seinem Fahrzeug und beschlagnahmte dann seinen Führerschein.

Der 31-Jährige muss sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.