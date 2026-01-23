„Führer und Verführer“ in der ARD: Wie Goebbels die Massen manipulierte

Joachim A. Lang dechiffriert mit seinem Doku-Drama „Führer und Verführer“ die Mechanismen der Propaganda-Strategien von Joseph Goebbels.
Der Film beginnt mit einer Frage: „Wissen Sie, wer da spricht?“ Zu hören ist eine praktisch unbekannte Tonaufnahme von Adolf Hitler. Die ruhige Rede unterscheidet sich frappierend vom bekannten Reichsparteitagsduktus aus der Wochenschau. Die öffentlichen Auftritte des Reichskanzlers waren bis ins kleinste Detail geplant, sein Propagandaminister Joseph Goebbels hat nichts dem Zufall überlassen. Diese Strategie will Joachim A. Lang mit „Führer und Verführer“ dechiffrieren.