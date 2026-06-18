Fühlt sich unglaublich an: Norman Reedus sagt Daryl Dixon Lebewohl

Nach 16 Jahren im "The Walking Dead"-Universum hat Norman Reedus die Dreharbeiten zur vierten und finalen Staffel von "Daryl Dixon" beendet. Mit einem emotionalen Rückblick verabschiedete sich der Schauspieler von seiner Paraderolle.
Eine Ära geht zu Ende. Norman Reedus (57) hat seiner wohl bekanntesten Rolle Lebewohl gesagt. Nach 16 Jahren im Serienuniversum von "The Walking Dead" hat der Schauspieler die Dreharbeiten zur vierten und zugleich letzten Staffel des Ablegers "The Walking Dead: Daryl Dixon" abgeschlossen. Mit einem persönlichen Rückblick meldete er sich bei seinen Fans.