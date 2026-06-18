Fühlt sich unglaublich an: Norman Reedus sagt Daryl Dixon Lebewohl

Nach 16 Jahren im "The Walking Dead"-Universum hat Norman Reedus die Dreharbeiten zur vierten und finalen Staffel von "Daryl Dixon" beendet. Mit einem emotionalen Rückblick verabschiedete sich der Schauspieler von seiner Paraderolle.

Eine Ära geht zu Ende. Norman Reedus (57) hat seiner wohl bekanntesten Rolle Lebewohl gesagt. Nach 16 Jahren im Serienuniversum von "The Walking Dead" hat der Schauspieler die Dreharbeiten zur vierten und zugleich letzten Staffel des Ablegers "The Walking Dead: Daryl Dixon" abgeschlossen. Mit einem persönlichen Rückblick meldete er sich bei seinen Fans.

Zu unveröffentlichten Aufnahmen vom Set der finalen Staffel hielt Reedus fest, er sei gerade erst die Fotos der letzten Folge durchgegangen - zurück aus der Mongolei. Es sei ihm schwergefallen, sich dafür zu entscheiden, einzelne Bilder des emotionalen Abschieds nicht auf Instagram zu posten.

"Das Erreichte fühlt sich einfach unglaublich an"

In seinem Beitrag schwärmte der Darsteller von der Zusammenarbeit. Er könne es kaum erwarten, dass das Publikum die neue Staffel zu sehen bekommt, in die so viel Herzblut und harte Arbeit geflossen seien. Das Team sei das beste gewesen, mit dem er je gearbeitet habe. Dann fällt ein Satz, der sich möglicherweise auch auf seine gesamte Zeit im Untoten-Franchise bezieht: "Was wir erreicht haben, fühlt sich einfach unglaublich an."

Nun ist nicht nur seine Zeit beim Ableger "Daryl Dixon" vorüber, sondern im gesamten "The Walking Dead"-Franchise. Reedus weiter in seinem Post: "Diesmal ist es einfach ein ganz anderes Gefühl."

Die zahlreichen Ableger von "The Walking Dead"

"The Walking Dead: Daryl Dixon" ist ein Ableger der erfolgreichen AMC-Serie "The Walking Dead", die im Original von 2010 bis 2022 ausgestrahlt wurde. Schon früh gab es Spin-offs wie etwa "Fear the Walking Dead", das von 2015 bis 2023 lief, oder das kurzlebige "The Walking Dead: World Beyond" der Jahre 2020 und 2021.

Die Geschichte der überlebenden Hauptfiguren aus der Mutterserie "The Walking Dead" wurde indes nach dem Serienende in gleich drei Spin-offs weitererzählt: eben "The Walking Dead: Daryl Dixon" über die Titelfigur und Melissa McBrides (61) Fan-Liebling Carol sowie die Miniserie "The Walking Dead: The Ones Who Live" über Rick Grimes (Andrew Lincoln, 52) und Michonne (Danai Gurira, 48). Last but not least wird in "The Walking Dead: Dead City" das Schicksal von Maggie (Lauren Cohan, 44) und Negan (Jeffrey Dean Morgan, 60) weitererzählt. "Dead City" startet am 26. Juli in die dritte Staffel. Ein Ende ist hier noch nicht angekündigt.