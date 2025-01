Nicole Kidman (57) durfte sich am Freitagabend (3. Januar) im Palm Springs Convention Center einen Preis abholen. Die australisch-US-amerikanische Schauspielerin wurde mit dem International Star Award im Rahmen des Palm Springs International Film Festivals geehrt. Gewürdigt wurde sie für ihre Rolle im Erotikthriller "Babygirl".

Wie "People" berichtet, bedankte sich Kidman auf der Bühne zunächst bei "Babygirl"-Filmemacherin Halina Reijn (49). Anschließend erklärte sie, dass ihre Trauer um ihre Mutter immer noch groß sei. Kidmans Mutter Janelle Ann (1940-2024) war im vergangenen September im Alter von 84 Jahren verstorben. Den Preis wolle sie dieser widmen, nachdem sie dies in Venedig nicht tun konnte, erklärte die Schauspielerin unter Tränen. Kidman war anlässlich der diesjährigen Filmfestspiele in Venedig zugegen, wo sie den Preis für die beste Schauspielerin entgegennehmen sollte. In der italienischen Stadt erfuhr sie vom Tod ihrer Mutter, die Preisverleihung sagte Kidman kurzerhand ab.

"Danke, dass Sie mir die Möglichkeit geben, zu sagen: 'Das ist für meine Mutter'", sagte Kidman nun in Palm Springs. Ihre ganze Karriere sei für ihre Mutter und ihren Vater, die jetzt nicht hier seien. "Ich werde trotzdem weiterarbeiten und der Welt etwas geben, weil ich liebe, was ich tue, und ich liebe euch alle, und ich bin so dankbar für das Privileg, Teil der Filmgemeinschaft zu sein", erklärte Kidman, die sich für ihren emotionalen Ausbruch entschuldigte. "Es tut mir leid, dass ich weine, das wollte ich nicht tun. Aber ich fühle gerade meine Mutter, also ist das für dich."

"Mutige und unerwartete Rollen"

Bereits Mitte November 2024 wurde bekannt, dass Kidman den Preis erhalten wird. "Wir fühlen uns geehrt, ihr für die herausragende Leistung in 'Babygirl' den International Star Award zu verleihen, eine Auszeichnung, die Nicole Kidman wahrhaftig verkörpert", sagte der Vorsitzende des Festivals, Nachhattar Singh Chandi, in einem Statement. Nicole Kidman stelle einmal mehr ihr unvergleichliches Talent unter Beweis, "mit bemerkenswerter Leichtigkeit mutige und unerwartete Rollen zu übernehmen. In 'Babygirl' porträtiert sie eine hochrangige Geschäftsführerin, deren Leben aus den Fugen gerät, als sie sich auf eine dunkle, riskante Affäre einlässt, die ihre sorgfältig aufgebaute Welt zu zerstören droht."

Das 36. Palm Springs International Film Festival geht von 2. bis 13. Januar 2025 über die Bühne. "Babygirl" startet am 30. Januar in den deutschen Kinos.