Dakota Johnson ist für ihre freizügigen Outfits auf dem roten Teppich bekannt. In der deutschen "Vogue" erklärt sie nun, warum sie Nacktkleider liebt und wieso ihr die Meinung anderer Menschen dazu egal ist.

Dakota Johnson (36) zog beim "Caring for Women"-Dinner der Kering Foundation in New York City in einem transparenten Gucci-Outfit mit schwarzer, floral bestickter Spitze alle Blicke auf sich. Das hochgeschlossene, langärmelige Design wurde mit einem schwarzen Balconette-BH und frecher Unterwäsche kombiniert. Dass sie kein Problem mit derartigen Auftritten hat und ihr freizügige Looks richtig Spaß machen, hat die Schauspielerin nun im Interview mit der deutschen "Vogue" verraten.

"Es ist mir wirklich egal" In der Titelgeschichte sprach der "Fifty Shades of Grey"-Star über die gewagten Stilentscheidungen und erklärte, warum er weiterhin auf offenherzige Designs setzt. "Ich durfte einige der schönsten Kleider tragen und fühle mich wunderschön darin, also trage ich sie", erklärte Johnson, die aktuell an ihrem Regiedebüt "A Tree Is Blue" arbeitet. Auf die Frage, ob sie sich jemals Sorgen darüber mache, "ob ein nacktes Kleid vielleicht 'zu sexy' sei", antwortete sie: "Es ist mir wirklich egal."

Weiter blickte die Schauspielerin auf ihre besonderen Fashionmomente zurück: "Manchmal stehen mir diese Kleider gut. Aber es gab auch welche, die wir anprobiert haben und die überhaupt nicht gut aussahen. Es kommt auf die Form, die Verarbeitung, die Farbe und alles andere an. Wenn ich also ein schönes Kleid finde, in dem ich mich wohlfühle, möchte ich es natürlich tragen! Und es macht Spaß, ein sexy Kleid zu tragen."

Selbstliebe als großes Geschenk

Das Selbstvertrauen dafür bekam Dakota Johnson, deren Eltern die bekannten Schauspieler Melanie Griffith (68) und Don Johnson (75) sind, offenbar in die Wiege gelegt. "Meine Mutter war beim Thema Körper einfach sehr offen. Sie hat uns beigebracht, wie wir auf unseren Körper achten und ihn lieben können und dass unser Körper schön ist." Es sei schwer, sich diese Liebe später selbst beizubringen, deshalb sei es ein "großes Geschenk", dass ihre Mutter ihr gemacht habe.