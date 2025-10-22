Dakota Johnson ist für ihre freizügigen Outfits auf dem roten Teppich bekannt. In der deutschen "Vogue" erklärt sie nun, warum sie Nacktkleider liebt und wieso ihr die Meinung anderer Menschen dazu egal ist.
Dakota Johnson (36) zog beim "Caring for Women"-Dinner der Kering Foundation in New York City in einem transparenten Gucci-Outfit mit schwarzer, floral bestickter Spitze alle Blicke auf sich. Das hochgeschlossene, langärmelige Design wurde mit einem schwarzen Balconette-BH und frecher Unterwäsche kombiniert. Dass sie kein Problem mit derartigen Auftritten hat und ihr freizügige Looks richtig Spaß machen, hat die Schauspielerin nun im Interview mit der deutschen "Vogue" verraten.