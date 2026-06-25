Emily Höfer ist zurück: Nach sieben Monaten in der Babypause dreht "GZSZ"-Star Anne Menden wieder. Das Rampenlicht am Set musste sie sich sogleich mit ihrem kleinen Söhnchen teilen.
Nach sieben Monaten in der Babypause meldet sich Schauspielerin Anne Menden (40) am Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück. Wie emotional ihr Comeback als Emily Höfer war und ob sie sich vor ihrem ersten Drehtag nach einer so langen Schauspielpause Sorgen machte, verrät der Star nun in einem Interview mit Sender RTL.