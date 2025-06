1 Rod Stewart Ende Mai in Las Vegas. Foto: imago images/imageSPACE/C Flanigan

Der britische Sänger Rod Stewart hat kurzfristig einen seiner Auftritte im Rahmen seiner Las-Vegas-Show abgesagt. Er fühle sich nicht gut, ließ der Star mitteilen.











Nur wenige Stunden bevor "I Am Sailing"-Sänger Sir Rod Stewart (80) in Las Vegas auftreten sollte, hat der Brite seine Show abgesagt. Es soll zwar nicht das Ende der langjährigen Vegas-Auftritte Stewarts bedeuten, in den vergangenen Jahren war er aber gesundheitlich immer wieder angeschlagen.