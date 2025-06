Deutsches Traumfinale in der Handball-Königsklasse

1 Jubel beim SC Magdeburg Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Beim Final Four in der Champions League sorgt das Bundesligaduo für Furore. Erst marschieren die Füchse Berlin locker ins Endspiel, dann folgt der SC Magdeburg.











Das deutsche Traumfinale in der Champions League ist perfekt. Nach den Füchsen Berlin stürmte auch der SC Magdeburg beim Final Four ins Endspiel, wo es am Sonntag (18.00 Uhr) zum neunten Mal seit der Einführung des Wettbewerbes vor 32 Jahren einen Sieger aus der Bundesliga geben wird.