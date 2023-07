Fuchswoche in Kirchheim

1 Füchse sind „Kulturfolger“ und häufig in Siedlungen anzutreffen. Foto: dpa/Stephanie Pilick

Während die Tierrechtsorganisation Peta ein Jagdverbot fordert, verstehen sich die Jäger im Kreis Esslingen als Artenschützer.









Wie unvereinbar sich die Positionen von Jägern und Tierschützern gegenüberstehen, zeigt das aktuelle Thema Fuchswoche, die gerade in Kirchheim zu Ende gegangen ist. Während die Kreisjägervereinigung in diesem Zusammenhang die Jagd als wichtiges Mittel betrachtet, um den Fuchsbestand in Bahnen zu lenken, spricht Peta Stuttgart von „sinnlosen Tötungen“.