Wenn es ganz dumm gelaufen wäre, wäre die Fuchshofschule in Ludwigsburg fertig gewesen – und hätte doch nicht zum neuen Schuljahr in Betrieb gehen können, weil ihr nachträglich die Baugenehmigung entzogen worden wäre. Der Grund: Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hatte der Klage eines Anwohners stattgegeben, der sich gegen den Bebauungsplan gewehrt hatte, und der Schule so die planungsrechtliche Grundlage entzogen.