Fuchshof: Jetzt geht es los – erste Genehmigung für größtes Baugebiet in Ludwigsburg

Das Unternehmen Bonava kann loslegen und seine fünf Gebäude mit insgesamt 91 Wohnungen im Ludwigsburger Osten bauen. Der Projektentwickler hat aber noch mehr geplant.

Im Neubaugebiet Fuchshof in Ludwigsburg ist ein entscheidender Schritt getan: Die Stadt hat erstmals eine Baugenehmigung für Wohngebäude erteilt. Laut Pressemitteilung der Stadt erhielt der Projektentwickler Bonava kürzlich die Genehmigung, auf zwei Fuchshof-Baufeldern insgesamt fünf Mehrfamilienhäuser zu errichten. Damit nimmt das derzeit größte Neubaugebiet der Stadt erstmals auch baulich konkrete Formen an.

Mit den nun genehmigten fünf Gebäuden der Firma Bonava entstehen zunächst 91 Wohnungen. Ergänzt wird das Vorhaben durch eine Gewerbeeinheit sowie eine Co-Working-Zone, die Raum für neue Arbeitsformen im Quartier bieten soll.

Die fünf Mehrfamilienhäuser werden über eine gemeinsame Tiefgarage mit 99 Stellplätzen verbunden. Darüber hinaus sind Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Lastenräder im Außenbereich vorgesehen. Ein begrünter Innenhof mit Spielecken und Sitzgelegenheiten soll als gemeinsamer Treffpunkt dienen.

Fuchshof-Wohnungen schon auf dem Markt

Der Baustart für die Erdarbeiten ist für das Frühjahr vorgesehen. Ab dem Frühjahr 2028 sollen die Wohnungen schrittweise bezugsfertig sein. Die Vermarktung erfolgt etappenweise, erste Wohnungen sind bereits auf dem Markt.

Bürgermeisterin Andrea Schwarz bezeichnete die erteilte Genehmigung als wichtigen Meilenstein für das Projekt. Mit dem Beginn der Hochbauentwicklung im Fuchshof leiste die Stadt gemeinsam mit dem Projektentwickler einen Beitrag zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarkts in Ludwigsburg.

Auch über die erste Baugenehmigung hinaus schreitet die Entwicklung des Neubaugebiets laut Stadtverwaltung voran. Aktuell schreibt die Stadt Ludwigsburg ein weiteres Baufeld nördlich der Grundschule im Erbbaurecht aus. Dort sollen sieben Reihenhäuser entstehen. Im Fuchshof im Osten Ludwigsburgs sind insgesamt rund 550 Wohnungen für etwa 1300 Menschen.