Fuchshof: Jetzt geht es los – erste Genehmigung für größtes Baugebiet in Ludwigsburg

Das Unternehmen Bonava kann loslegen und seine fünf Gebäude mit insgesamt 91 Wohnungen im Ludwigsburger Osten bauen. Der Projektentwickler hat aber noch mehr geplant.
Im Neubaugebiet Fuchshof in Ludwigsburg ist ein entscheidender Schritt getan: Die Stadt hat erstmals eine Baugenehmigung für Wohngebäude erteilt. Laut Pressemitteilung der Stadt erhielt der Projektentwickler Bonava kürzlich die Genehmigung, auf zwei Fuchshof-Baufeldern insgesamt fünf Mehrfamilienhäuser zu errichten. Damit nimmt das derzeit größte Neubaugebiet der Stadt erstmals auch baulich konkrete Formen an.