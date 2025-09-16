Fuball-Nachlese: SVF, TVOe: Wie einst der Weltstar Marco van Basten

1 Im Fellbacher Max-Graser-Stadion ist jüngst ein Traumtor gefallen. Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Weder die Akteure des heimischen SV Fellbach, noch die der Sportfreunde Dorfmerkingen werden sich kaum daran erinnern. Wie auch? Sie waren schließlich noch gar nicht auf der Welt, als der niederländische Superstar Marco van Basten im Finale der Europameisterschaft 1988 gegen die damalige UdSSR fast von der rechten Grundlinie aus den Ball volley in die Maschen zauberte. Wie der Treffer damals zustande kam, das können die Kicker aus Fellbach und Dorfmerkingen seit Samstag allerdings einigermaßen nachvollziehen. Denn der Treffer des Gästespielers Ismael Kone zum 3:1-Endstand für die Sportfreunde in der vierten Minute der Nachspielzeit hatte viel vom damaligen Traumtor von van Basten: Ein weiter Pass und dann den Ball volley fast von der Grundlinie aus ins Tor getroffen – in Fellbach nur spiegelverkehrt, sprich von der anderen Seite. Und ebenso wie seinerzeit der UdSSR-Schlussmann Rinat Dasaev keine Abwehrchance hatte, gab es am Samstagnachmittag auch für SVF-Keeper Alexander Lang bei Kones Schuss nichts zu halten. Dennoch gebührt Lang der Titel Spieler des Spiels auf Fellbacher Seite. Was der Torwart halten musste, hat er gehalten. Und auch ein bisschen mehr. So reagierte er in der ersten Hälfte blitzartig und stark, als der Gästetorjäger Daniel Nietzer plötzlich alleine vor ihm aufgetaucht war – und vereitelte die Großchance.