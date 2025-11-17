Fuball-Bezirksliga: Neue Situation – unfassbares Gedränge im Titelrennen

In der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen sorgt ein direkt verwandelter Eckball für Jubel, aber auch für großen Unmut. Derweil ist ein Aufsteiger neuer Spitzenreiter.
Wachablösung am 12. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Nach sechs Wochen in Folge heißt der Tabellenführer nicht mehr TV Darmsheim. Der Landesliga-Absteiger kassierte eine überraschende 1:4-Niederlage und ist auf den dritten Platz abgerutscht mit nun 23 Punkten. So viele Zähler haben drei weitere Teams bislang ebenfalls ergattert, sodass in dieser Spielzeit im Titelkampf für so viel Spannung gesorgt ist wie selten zuvor – und ein Überraschungsteam nun der Gejagte ist.