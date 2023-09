10 Chris Führich zeigt’s an: Serhou Guirassy ist der Mann des Spiels. In unserer Bildergalerie blicken wir noch einmal auf den 3:1-Sieg des VfB in Mainz zurück. Foto: imago

Drei Tore in einem Spiel, acht davon an den ersten vier Spieltagen: Wie lange will Serhou Guirassy noch so weitermachen?











Über die korrekte Bezeichnung des Hattricks streiten die Gelehrten seit Langem. Ob nun einfacher, echter oder lupenreiner Hattrick – die Sicht- und Sprechweisen variieren je nach Generation und Herkunft. Vielleicht kommt der Dreierpack von Serhou Guirassy beim 3:1 (0:0)-Sieg des VfB Stuttgart in Mainz dem englischen „perfect hattrick“ am nächsten: mit links, mit rechts, per Kopf. „Goalrassy“ hat’s einfach raus!