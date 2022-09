1 Durch einen Dreierpack in Hollenbach hat Kickers-Kapitän Kevin Dicklhuber nun sieben Saisontreffer auf seinem Konto. Foto: //ulmer

Nach einem 0:1-Rückstand gewinnen die Stuttgarter Kickers beim FSV Hollenbach mit 5:1 und übernehmen vorerst die Tabellenführung. Kapitän Kevin Dicklhuber schnürt einen Tore-Dreierpack.















Mustafa Ünal beschönigte nichts: „Wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn wir vor der Pause 0:2 hinten liegen“, sagte der Trainer des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers. Doch seine Mannschaft verhinderte den zweiten Gegentreffer, drehte noch vor der Pause den Rückstand und gewann am Ende beim Aufsteiger FSV Hollenbach verdient mit 5:1 (2:1). „Die Pausenführung war sehr schmeichelhaft, nach der Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht, unsere Qualität und Fitness ausgespielt“, sagte Ünal, der viel Lob für den Neuling parat hatte: „Hollenbach war ein starker Gegner, die erste Halbzeit war beeindruckend, jetzt wissen wir, wo die zehn Heimpunkte des FSV herkommen.“

Die Kickers waren vor 1087 Zuschauern in der Jako-Arena in der 26. Minute durch ein Tor von Hannes Scherer mit 0:1 in Rückstand geraten. Mit einem Doppelschlag drehte Kapitän Kevin Dicklhuber (39./43.) noch vor der Pause die Partie. Konrad Riehle (53.), erneut Dicklhuber (71.) mit seinem siebten Saisontor und der eingewechselte Neuzugang David Nieland (90.) schraubten das Ergebnis auf 5:1.

Hollenbachs Trainer Martin Kleinschrodt lobte die Kickers und ihren Kapitän, der für die Wende sorgte: „Kevin Dicklhuber war der Dreh- und Angelpunkt. Aber die Mannschaft ist einfach insgesamt gut. Wer so zurückkommt, aus zwei Aktionen, die eigentlich nicht gefährlich waren, jeweils ein Tor macht und es dann nach der Pause so abgezockt runter spielt, hat einfach Qualität.“

Die Kickers belohnten sich durch das 5:1 mit dem Sprung an die Tabellenspitze. Allerdings könnten der 1. Göppinger SV mit einem Sieg an diesem Sonntag beim 1. FC Rielasingen-Arlen und Aufsteiger FC Holzhausen mit einem dreifachen Punktgewinn am kommenden Mittwoch im Nachholspiel beim FC 08 Villingen an den Blauen wieder vorbeiziehen.

Für Trainer Ünal und seine Mannschaft ist dies in diesem Stadium der Saison nicht entscheidend. Wichtiger ist das nächste Heimspiel am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen die Sport-Union Neckarsulm, auf das sich die Kickers nach zwei freien Tagen ab Dienstag vorbereiten. An diesem Tag findet auch die Auslosung für das WFV-Pokal-Achtelfinale statt, das am 1. November ausgetragen wird.

Aufstellung Kickers

Nreca-Bisinger – Riedinger (75. Leon Maier), Zagaria, Kolbe, Kammerbauer – Riehle (75. Nieland), Blank (79. Polauke), Campagna, Berisha – Dicklhuber, Loris Maier (79. Kececi).