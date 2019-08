1 Patrick Auracher ist gesetzt in der Abwehr der Stuttgarter Kickers. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Oberliga Baden-Württemberg in der Fremde beim FSV 08 Bissingen gewinnen. Ob das der Gehrmann-Truppe gelingt, können sie hier im Liveticker verfolgen.

Bietigheim-Bissingen - Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem 6:2-Erfolg im WFV-Pokal unter der Woche gegen den TSV Essingen auch in der Liga den nächsten Sieg einfahren. Am Samstag trifft die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann auswärts auf den FSV 08 Bissingen.

Am vergangenen Oberliga-Spieltag kamen die Blauen zu Hause gegen den Freiburger FC nur zu einem unglücklichen 0:0-Unentschieden. Vorne vergaben die Stuttgarter jede Menge gute Möglichkeiten – drei Mal landete der Ball sogar an der Latte. In Bissingen soll es nun wieder mit einem Torerfolg klappen.

In Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und dem Amateurfußballportal FuPa bieten wir ab 13.45 Uhr einen Liveticker aus dem Sportgelände am Bruchwald in Bietigheim-Bissingen an.