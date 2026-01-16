Frust über Rechnungen: Neue Stromregeln nerven Mieter und Vermieter in Stuttgart

Neue Regeln beim Stromanbieterwechsel bringen Mieter und Vermieter in Stuttgart auf die Palme. Der Energieversorger EnBW räumt ein, dass nicht alles reibungslos läuft.
15,22 Euro. Dann noch einmal 20,42 Euro. Keine großen Beträge – und doch der Beginn eines monatelangen Ärgers. Ulrike Benz aus Stuttgart versteht zunächst nicht, warum sie plötzlich mehrere Stromrechnungen für eine Wohnung bezahlen soll, die längst neu vermietet ist. Erst ein Anruf bei der EnBW bringt Klarheit – und eine Erkenntnis, die viele Mieter und Vermieter offenbar noch nicht kennen.