Kinderwagen vor Treppenstufen, eingeschlossene Menschen - die desolate Aufzug-Situation am Esslinger Bahnhof ruft eine Behörde auf den Plan. Und auch ein Aufzug-Hersteller äußert sich.
Seit Mitte April sollten die Aufzüge am Esslinger Bahnhof nach monatelangen Arbeiten ohne Probleme ihren Dienst verrichten. Das teilte die Deutsche Bahn damals auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Zitat: „Sie sind jetzt wieder voll funktionstüchtig.“ Doch die Freude über die positive Nachricht währte nicht lange. Bereits einen Tag später war erneut ein Aufzug defekt. Startschwierigkeiten? Mitnichten.