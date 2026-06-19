Kinderwagen vor Treppenstufen, eingeschlossene Menschen - die desolate Aufzug-Situation am Esslinger Bahnhof ruft eine Behörde auf den Plan. Und auch ein Aufzug-Hersteller äußert sich.

Seit Mitte April sollten die Aufzüge am Esslinger Bahnhof nach monatelangen Arbeiten ohne Probleme ihren Dienst verrichten. Das teilte die Deutsche Bahn damals auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Zitat: „Sie sind jetzt wieder voll funktionstüchtig.“ Doch die Freude über die positive Nachricht währte nicht lange. Bereits einen Tag später war erneut ein Aufzug defekt. Startschwierigkeiten? Mitnichten.

In den vergangenen Wochen sorgten wiederholt Aufzugausfälle bei Reisenden für Frust. An einzelnen Tagen fallen scheinbar zufällig unterschiedliche Anlagen aus - unvorhersehbar für Zugfahrende. „In Esslingen ist es am schlimmsten“, sagt dazu ein älterer Herr am Bahnsteig. Mit zwei großen Koffern und zwei Taschen beladen steht er vor einem Aufzug an Gleis 6. Der Aufzug hängt zwischen den Ebenen. Der Mann muss, wie andere Reisende mit Koffer auch, über die Treppen hinunter.

Kinderwägen werden in Gemeinschaftsarbeit von hilfsbereiten Reisenden nach unten geschleppt, Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer stehen vor einer schier unüberwindbaren Hürde. Mittlerweile ist sogar das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) involviert. Die Behörde beaufsichtigt Eisenbahnen und Eisenbahnverkehrsunternehmen und geht Beschwerden von Fahrgästen nach.

Aufzug-Hersteller äußert sich zur Situation am Esslinger Bahnhof

„Eine Mitarbeiterin des EBA hat einem solchen Hinweise folgend den Bahnhof Esslingen am Neckar besucht. Die Ergebnisse des Vor-Ort-Termins sind in ein derzeit noch laufendes Auskunftsersuchen gegenüber der DB InfraGO AG eingeflossen“, teilt eine Sprecherin des Bundesamts auf Nachfrage mit. Weitere Informationen zum „laufenden Verfahren“ könne man nicht herausgeben.

Hintergründe zu den anhaltenden Problemen gibt es dafür an anderer Stelle. Für einen Teil der störanfälligen Aufzüge ist das Schweizer Unternehmen Schindler zuständig. „Wir bedauern sehr, dass es an den Aufzügen am Bahnhof Esslingen zu Einschränkungen kommt“, heißt es von dort. Das Unternehmen setze „alles daran, dass die Aufzüge zuverlässig fahren“.

Beim Aufzug Richtung Bahnhofsvorplatz bearbeite Schindler nur in Einzelfällen Reparaturen, das Gesamtbild dort könne man deshalb nicht einschätzen. Ganz anders bei den Aufzügen zu den Gleisen 2/3 und 5/6: Dort wurden die Aufzüge laut einer Sprecherin zwischen Oktober 2025 und April 2026 erneuert. „Die Arbeiten liefen wie vorgesehen“ - jedenfalls bis Mitte April.

Für die immer wieder defekten Aufzüge haben viele Reisende kein Verständnis mehr. Foto: xan

„Nach der Inbetriebnahme der beiden modernisierten Aufzüge am 17.4.2026 stellten wir bei einer Anlage leider wiederkehrende Störungen fest, die wir mit unseren Expertenteams analysieren und schnellstmöglich und mit oberster Priorität durch unsere Techniker beheben.“ Zwei Menschen seien wegen Fehlermeldungen bei den Türen sogar eingeschlossen worden.

Aufzüge am Esslinger Bahnhof müssen sich „einfahren“

„Um das Risiko dafür zu verringern, tauschen wir vorsorglich das Türsteuergerät der Neuanlage aus.“ Beide Aufzüge sollen anschließend reibungslos funktionieren, versichert die Sprecherin. Die wiederkehrenden Ausfälle erklärt Schindler damit, dass sich die Aufzüge „zunächst an die jeweilige Umgebung anpassen“ müssten. Verschiedene Materialen in Schacht und Kabine, Erschütterungen, ausgelöst durch Züge, Stöße von Fahrrädern, Koffern oder Gepäckwagen - all das könne dazu führen, dass an „sensiblen Komponenten wie den Türen“ Störungen auftreten.

Nachdem sich die Aufzüge „eingefahren“ haben, sollen die Probleme „auf jeden Fall immer weniger“ werden. Die Schindler-Servicetechniker leben zudem in nächster Nähe von Esslingen, betont die Sprecherin. Sie prüfen „regelmäßig zu Beginn oder Abschluss ihrer Arbeitstage bei den beiden erneuerten Aufzügen am Bahnhof Esslingen, ob alles läuft."

Schindler hält fest, dass „Sicherheit und Zuverlässigkeit“ oberste Priorität genießen würden. Zur Wahrheit gehört aber auch: Für das Unternehmen sind regelmäßige Aufzug-Reparaturen lukrativ. Das Medienhaus „The Pioneer“ analysierte über den Hersteller jüngst: „Die Schindler AG verkauft mehr als nur neue Aufzüge. Der eigentliche Wert liegt im Bestand: Wartung, Modernisierung und digitale Services machen aus alten Anlagen eine Cashflow-Maschine.“