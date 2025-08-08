Frust bei Patienten und Apotheken: Medikamente fehlen, E-Rezepte können nicht eingelöst werden

Auch in Stuttgarter Apotheken wächst der Ärger: Das E-Rezept-System ist häufig von Ausfällen geprägt. Lieferengpässe bei Medikamenten haben wieder zugenommen.
Die Abläufe in den Apotheken waren auch schon mal einfacher. Dass der Kunde wie früher das Papierrezept über die Theke reicht oder heute sein Versichertenkärtchen und kurz darauf sein Medikament ausgehändigt bekommt, das ist zwar zu allermeist auch heute noch so. Aber die Zahl der Fälle, bei denen es nicht so komplikationslos vonstatten geht, die wächst.